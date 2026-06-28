Cầu gần 80 tỷ đồng dang dở vì thiếu đường dẫn

Cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ, nối xã Hoa Quân và Kim Bảng, được đầu tư gần 80 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dù phần cầu chính đã hoàn thành từ giữa năm 2025, công trình đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác vì đường dẫn hai đầu chưa được xây dựng.

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Hiện trạng cầu Mô Vĩnh, tháng 6/2026. Video: Đức Hùng

Việc cầu chưa thông xe khiến hàng nghìn người dân hai xã tiếp tục phải đi qua cầu tạm phía dưới bằng xe máy. Vào mùa mưa lũ, việc qua lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Xe tải chở vật liệu xây dựng, thu mua nông sản cũng không thể lưu thông qua cầu, phải trung chuyển hoặc đi đường vòng, làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng tiêu thụ nông sản.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, nguyên nhân là diện tích đất phục vụ xây dựng đường dẫn qua đất nông nghiệp của hai xã Hoa Quân và Kim Bảng chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng trước thời điểm dự án được chuyển giao chủ đầu tư. Vì vậy, các hạng mục còn lại chưa thể triển khai.

Cầu Mô Vĩnh hoàn thành phần chính nhưng hiện thiếu đường dẫn hai đầu. Ảnh: Đức Hùng

Cầu Mô Vĩnh dài hơn 146 m, rộng 9 m, gồm 4 nhịp bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực. Hai đầu cầu được thiết kế đường dẫn đạt tiêu chuẩn đường cấp 5 đồng bằng, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Dự án khởi công đầu năm 2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Chương cũ làm chủ đầu tư, sau đó được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An quản lý.

Theo thiết kế, công trình sẽ thay thế điểm qua sông tạm, kết nối hai xã Hoa Quân và Kim Bảng, giúp người dân đi lại an toàn hơn, nhất là mùa mưa lũ, đồng thời rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Người dân phải di chuyển qua cầu tạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Đức Hùng

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng, cho biết địa phương đang phối hợp giải phóng mặt bằng để đấu nối tuyến đường vào quốc lộ 46. Tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng do phải ưu tiên phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân Nguyễn Thế Cường cho hay địa phương đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, kiểm đếm, rà soát hiện trạng và hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, đơn vị đang phối hợp với hai địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net