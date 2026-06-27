Người xưa nói: "Trước cửa không trồng cây, sau nhà ít mở cửa sổ", vì sao?

Câu nói trên là một trong những kinh nghiệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ, phản ánh cách người xưa quan sát môi trường sống và rút ra quy luật để đảm bảo sự thuận tiện, an toàn cũng như yếu tố hài hòa trong nhà ở.

Dù mang màu sắc phong thủy, nhưng nếu nhìn kỹ, đây còn là những đúc kết rất thực tế, phù hợp với điều kiện sinh hoạt thời trước.

Trước cửa không trồng cây: Tránh chắn lối đi, cản ánh sáng và dòng khí tốt

Trong kiến trúc truyền thống, cửa chính được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, đồng thời là nơi đón ánh sáng, không khí và cũng là lối đi lại thường xuyên nhất. Nếu trồng cây lớn hoặc cây có tán rộng ngay trước cửa, trước hết sẽ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, khiến việc di chuyển khó khăn, đặc biệt khi gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.

Ngoài ra, cây xanh rậm rạp có thể che khuất ánh sáng tự nhiên, khiến không gian bên trong trở nên tối tăm, ẩm thấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn dễ làm phát sinh nấm mốc, côn trùng, không tốt cho sức khỏe. Vào mùa mưa bão, cây lớn trước cửa còn tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Trước cửa không trồng cây: Tránh chắn lối đi, cản ánh sáng và dòng khí tốt. Ảnh minh họa

Xét về phong thủy, người xưa quan niệm cửa chính là nơi “nạp khí”, đón tài lộc vào nhà. Nếu có vật cản lớn như cây to án ngữ phía trước, dòng khí lưu thông sẽ bị gián đoạn, tài vận vì thế cũng khó hanh thông. Chính vì vậy, họ khuyên nên giữ khoảng không trước cửa thông thoáng, sạch sẽ để tạo cảm giác rộng rãi, dễ chịu.

Sau nhà ít mở cửa sổ: Giữ sự ổn định và hạn chế thất thoát sinh khí

Phía sau ngôi nhà trong quan niệm truyền thống thường được xem là “hậu phương”, tượng trưng cho chỗ dựa vững chắc của gia đình. Việc mở quá nhiều cửa sổ ở phía sau có thể khiến không gian trở nên thiếu kín đáo, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Trong điều kiện ngày xưa, an ninh chưa đảm bảo, việc hạn chế cửa phía sau cũng là cách để giảm nguy cơ trộm cắp. Những khu vực phía sau nhà thường ít người qua lại, nếu có nhiều cửa sổ sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng. Ngoài ra, gió lùa mạnh từ phía sau vào cũng có thể khiến không gian bên trong bị lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt vào ban đêm.

Về mặt phong thủy, người xưa tin rằng nếu phía trước mở để đón khí mà phía sau lại “thoáng quá” thì khí tốt sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài, không tụ lại được trong nhà. Điều này được hiểu là khó giữ tiền bạc, tài sản, cuộc sống dễ biến động, thiếu ổn định lâu dài.

Sau nhà ít mở cửa sổ: Giữ sự ổn định và hạn chế thất thoát sinh khí. Ảnh minh họa.

Hiểu đúng để áp dụng linh hoạt trong đời sống hiện đại Ngày nay, với sự phát triển của kiến trúc và điều kiện sống, quan niệm này không còn cần áp dụng một cách cứng nhắc. Việc trồng cây trước nhà vẫn rất tốt nếu biết lựa chọn loại cây phù hợp, kích thước vừa phải, không che khuất lối đi và ánh sáng. Thậm chí, cây xanh còn giúp điều hòa không khí, tạo cảnh quan đẹp mắt và mang lại cảm giác thư giãn. Tương tự, cửa sổ phía sau nhà là yếu tố quan trọng giúp thông gió, lấy sáng, đặc biệt với những ngôi nhà ống hoặc không gian hẹp. Tuy nhiên, cần bố trí hợp lý, tránh mở quá nhiều hoặc thiết kế thiếu an toàn. Việc kết hợp thêm rèm, cửa chắn hoặc hệ thống an ninh sẽ giúp khắc phục những hạn chế mà người xưa từng lo ngại. Tóm lại, câu nói “Trước cửa không trồng cây, sau nhà ít mở cửa sổ” không đơn thuần là quan niệm mang tính mê tín mà là kinh nghiệm sống được đúc kết từ thực tế. Khi hiểu rõ ý nghĩa cốt lõi, chúng ta có thể linh hoạt áp dụng để vừa đảm bảo tiện nghi hiện đại, vừa giữ được sự cân bằng, hài hòa cho không gian sống của mình.