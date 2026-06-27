Nước mắt người cha sau lần thứ ba con phạm tội

Ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Nghĩa Xuân (SN 2007) và Lê Duy Hưng (SN 2008, cùng trú xã Nghĩa Hưng, Nghệ An) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Bị cáo Hưng bị tạm giam, còn Xuân được áp dụng biện pháp tại ngoại.

Trong bộ quần áo phạm nhân rộng, Hưng đứng khép mình. Trẻ tuổi nhưng Hưng đã nhiều lần thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, Hưng từng bị phạt tù 15 tháng vì hành vi phạm tội trên. Ngoài ra, gã trai còn đang liên quan đến vụ gây rối trật tự khác, đang đợi xét xử.

Hai bị cáo tại tòa.

Liên quan đến hành vi phạm tội này, theo hồ sơ vụ án, Xuân và Hưng là thành viên nhóm Facebook có tên là “6789”. Ngày 4/1/2025, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã khác nên Xuân nhắn tin rủ đồng bọn “tối nay đi trả thù vì trước đó đã rượt đuổi và ném chai bia vào nhóm”.

Tối hôm ấy, 16 đối tượng, trong đó có Xuân và Hưng tập trung tại quán để chuẩn bị đi đánh nhau. Trước khi đi, Xuân phát cho các thành viên mỗi người một số vỏ chai bia. Có đối tượng còn cầm theo thanh kiếm bằng kim loại rồi chở nhau đi tìm nhóm xã bên để đánh nhau.

Quá trình di chuyển các đối tượng trên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi inh ỏi, la hét và đi lấn làn trên các tuyến đường Quốc lộ 48A, 48C với quãng đường dài khoảng 18 km, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Khi đi qua quán lẩu, thấy có người đứng nhìn thì Xuân chửi bới. Một đối tượng trong nhóm còn ném chai bia xuống đường khiến vỏ chai trúng vào người dân.

Sau nhiều tiếng chạy xe lạng lách ngoài đường, cả nhóm đi qua trước cổng công an xã Quỳ Hợp thì thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra. Lúc này, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời Xuân giơ kiếm lên dọa để bỏ chạy.

Trước sự việc gây náo loạn của nhóm thanh niên, một số người dân đã có đơn đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sau đó, các đối tượng trong đó có Hoàng Nghĩa Xuân và Lê Duy Hưng bị bắt và truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Xuân 21 tháng tù, bị cáo Hưng 15 tháng tù. Sau đó, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. Cả hai cho rằng bản án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt là cao, hai bị cáo còn trẻ, xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Khi Thẩm phán hỏi Hưng về hành vi phạm tội mới trong thời gian được tại ngoại, bị cáo trả lời vì đi chơi cùng bạn bè nên tiếp tục tham gia các vụ gây rối trật tự công cộng. Thời gian qua, bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của bản thân.

Nghe những lời của con, bố của bị cáo ngồi phía dưới cúi đầu. Bao nhiêu lần con đến tòa là bấy nhiêu lần ông cũng tham dự với tư cách người giám hộ. Buồn, tức giận nhưng người cha ấy đành bất lực vì đứa con ương bướng.

Được chủ tọa phiên tòa mời đứng lên trả lời những câu hỏi liên quan đến việc dạy dỗ con, người đàn ông lúng túng đứng dậy, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Trước bục khai báo, ông nghẹn ngào thừa nhận bản thân đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, để con nhiều lần sa vào con đường phạm pháp.

Theo trình bày của người cha, sau khi nghỉ học, Hưng ở nhà, thi thoảng cùng bố đi làm thợ xây. “Ban ngày khi đi làm cùng, tôi trông chừng được nó. Nhưng tối đến khi cháu đi chơi với bạn bè, gia đình lại không quản lý được”, người cha cho biết.

Thẩm phán sau đó dành ít phút nhắn nhủ người cha. Theo thẩm phán, trách nhiệm lớn nhất trong việc nuôi dạy, quản lý con vẫn thuộc về gia đình. Ở lứa tuổi nhiều biến động về tâm lý, các em rất cần sự quan tâm, đồng hành và uốn nắn kịp thời của cha mẹ để tránh những bước trượt dài. "Đừng để đến khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát mới hối tiếc, bởi khi đó hậu quả có thể không còn cơ hội để sửa chữa", vị Thẩm phán nhấn mạnh.

Trước những lời nhắc nhở đó, người thân của bị cáo Hưng trình bày sẽ quản lý, dạy dỗ con tốt hơn. Ông cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để con mình có cơ hội sửa sai.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Hoàng Nghĩa Xuân là có phần nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án theo hướng giảm hình phạt xuống còn 16 tháng tù.

Đối với bị cáo Lê Duy Hưng, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm là phù hợp, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 tháng tù.

Phiên tòa khép lại. Khi Hưng được lực lượng chức năng dẫn giải ra xe chở phạm nhân, người cha lặng lẽ bước theo, ánh mắt không rời đứa con trai đang òa khóc.

Phía sau, người mẹ gạt nước mắt, nghẹn ngào dặn con cố gắng cải tạo để sớm trở về. Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất dần sau cánh cổng tòa án, để lại dáng đứng lặng im của đôi vợ chồng giữa cái nắng gay gắt.

Với những người làm cha, làm mẹ, bản án tuyên cho con không chỉ khép lại một phiên tòa, mà còn mở ra nỗi day dứt về trách nhiệm của gia đình trong việc quan tâm, định hướng và đồng hành cùng con trước những cám dỗ của cuộc sống.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn