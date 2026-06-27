Chính phủ kiện toàn cơ cấu Bộ Khoa học và Công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế Nghị định 55/2025.

Theo nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 25 đầu mối, trong đó 21 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

So với Nghị định 55/2025 được ban hành hồi tháng 3, tổng số đầu mối của Bộ không thay đổi. Tuy nhiên, cơ cấu bên trong được điều chỉnh từ 22 tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành 21 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số đơn vị được đổi tên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đổi thành Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ Kinh tế và Xã hội số đổi thành Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Thông tin, Thống kê đổi thành Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin đổi thành Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo; Trung tâm Công nghệ thông tin đổi thành Trung tâm Chuyển đổi số.

Bốn đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ gồm Trung tâm Chuyển đổi số, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Báo VnExpress và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. So với Nghị định 55/2025, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bổ sung vào danh mục này.

Nghị định quy định các đơn vị theo tên gọi cũ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo tên gọi mới.

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ số 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Các đơn vị hành chính thuộc Bộ giữ nguyên như hiện hành gồm Vụ Bưu chính; Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ; Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục Đổi mới sáng tạo; Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục viễn thông.

Nghị định quy định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là cục loại 1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, đồng thời trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, giao dịch điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net