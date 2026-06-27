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Clip người đàn ông tát cô gái trước quán karaoke gây phẫn nộ

Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung trước quán karaoke R. tại phường Châu Sơn (Ninh Bình). Đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị tát giữa nơi công cộng lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc.

Nguồn tin: znews.vn

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