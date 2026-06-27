Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Đại biểu tham dự Lễ mít tinh tại điểm cầu Nghệ An

Tại Nghệ An, điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với sự tham dự của các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng.

Lễ mít tinh được truyền hình trực tuyến và kết nối đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn.

Sau Lễ mít tinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Giải chạy hưởng ứng “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, nhằm thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội trong phòng, chống ma túy.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Ma túy là hiểm họa nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc; là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự bình yên của cộng đồng. Là địa phương có vị trí địa lý đặc thù, có đường biên giới dài, Nghệ An luôn xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của lực lượng chức năng và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại khai mạc Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: chương trình chạy phong trào hưởng ứng không đơn thuần là một hoạt động thể dục, thể thao mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống lành mạnh, tích cực; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống ma túy. Mỗi bước chạy là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm và hành động của mỗi người trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, một cộng đồng mạnh khỏe; nói không với ma túy; chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác động, cám dỗ của các loại tệ nạn xã hội.

Đại biểu và vận động viên tham gia Giải chạy hưởng ứng “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực; nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Sau Lễ mít tinh, đại biểu và vận động viên tham gia chạy phong trào với cự ly 01 km.

Tại điểm cầu phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Ngọc Anh)

Tác giả: Phạm Thủy – Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn