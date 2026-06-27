Tà Xùa - chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Từ nhiều năm nay, Tà Xùa đã trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch trải nghiệm của Việt Nam. Không sở hữu những khu vui chơi hiện đại hay dịch vụ du lịch hào nhoáng, vùng núi cao thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La lại khiến du khách mê mẩn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, những biển mây cuồn cuộn giữa đại ngàn và cảm giác bình yên hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc.

Sức hút của “thiên đường săn mây” không chỉ đến từ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi những giá trị văn hóa bản địa nguyên sơ vẫn được gìn giữ giữa nhịp phát triển mới.

Thiên đường mây giữa lưng chừng trời Tây Bắc

Tà Xùa nằm ở độ cao trung bình từ 1.500 đến gần 2.800 mét so với mực nước biển, được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Địa hình núi cao cùng khí hậu đặc trưng đã tạo nên những biển mây dày đặc, bồng bềnh quanh năm- “đặc sản” nổi tiếng đưa vùng đất này trở thành điểm săn mây hàng đầu Việt Nam.

Khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn mây ở Tà Xùa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là giai đoạn thời tiết hanh khô, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, tạo điều kiện thuận lợi để mây hình thành dày và đẹp. Với nhiều du khách, hành trình săn mây bắt đầu từ lúc 4-5 giờ sáng, khi cả núi rừng vẫn còn chìm trong bóng tối và sương lạnh.

Con đường dẫn lên các điểm săn mây uốn lượn qua những triền núi cao, một bên là vách đá, một bên là vực sâu hun hút. Dù có phần hiểm trở, nhưng chính hành trình ấy lại khiến chuyến đi thêm phần đáng nhớ. Khi đặt chân tới đỉnh gió Tà Xùa-nơi được mệnh danh là “thánh địa săn mây,” mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Tà Xùa hấp dẫn du khách nhờ Thiên đường mây bồng bềnh. (Ảnh: Vietnam+)

Từ trên cao nhìn xuống, biển mây trải dài bất tận, phủ kín những thung lũng và len lỏi qua các dãy núi nhấp nhô. Có lúc mây cuộn trào như sóng biển, có lúc lại nhẹ nhàng trôi lững lờ dưới chân người đứng ngắm. Khi mặt trời dần ló rạng, ánh nắng vàng xuyên qua từng lớp mây tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Nhiều du khách chia sẻ rằng cảm giác đứng giữa biển mây Tà Xùa giống như đang bước vào chốn tiên cảnh. Giữa không gian mênh mông của đất trời, con người trở nên nhỏ bé hơn nhưng cũng cảm nhận rõ sự bình yên và thư thái hiếm thấy.

Không chỉ có biển mây, thiên nhiên Tà Xùa còn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Những cánh rừng nguyên sinh, các dãy núi trùng điệp và khí hậu mát mẻ quanh năm giúp nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên.

Khám phá những điểm đến ấn tượng

Nếu săn mây là lý do đầu tiên khiến du khách tìm đến Tà Xùa thì những trải nghiệm khám phá nơi đây lại là điều níu chân họ quay trở lại.

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất là “sống lưng khủng long”- cung trekking được xem là biểu tượng của Tà Xùa. Đây là dải núi hẹp uốn lượn giữa lưng trời, hai bên là vực sâu và biển mây bồng bềnh. Đứng từ trên cao, con đường nhỏ kéo dài như sống lưng của một con khủng long khổng lồ đang nằm giữa đại ngàn. Hành trình chinh phục cung đường này không hề dễ dàng. Người trekking phải vượt qua nhiều đoạn dốc cao, đường đất hẹp và sương mù dày đặc vào sáng sớm. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho những ai kiên trì là khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục hiếm nơi nào có được.

Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu nên ghé thăm ( Ảnh: Vietnam+)

Trong khi đó, thảo nguyên Tà Xùa lại mang tới một sắc thái hoàn toàn khác. Những triền cỏ xanh mướt trải dài tạo nên không gian dịu dàng, thích hợp cho hoạt động cắm trại, picnic hoặc đơn giản là nằm giữa đồng cỏ để cảm nhận gió núi và hít thở không khí trong lành.

Không chỉ có cảnh đẹp, Tà Xùa còn hấp dẫn bởi nhịp sống chậm rãi của người dân vùng cao. Ở Tà Xùa còn lưu giữ nét văn hóa nguyên bản của đồng bào Mông-cộng đồng chiếm gần như toàn bộ dân số địa phương. Những ngôi nhà gỗ nằm nép mình bên sườn núi, tiếng khèn vang vọng giữa đại ngàn hay những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ tạo nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc giữa vùng cao Sơn La. Ghé thăm các bản làng của người Mông, du khách có cơ hội tìm hiểu phong tục tập quán, trải nghiệm đời sống địa phương và cảm nhận sự chân thành, hiếu khách của người dân nơi đây.

Ẩm thực Tà Xùa cũng là dấu ấn khó quên trong lòng du khách. Những món ăn mang hương vị núi rừng như thịt trâu gác bếp, nộm da trâu, cơm lam, cá suối nướng, rau rừng hay măng rừng đều đậm đà và dân dã. Trong tiết trời lạnh vùng cao, thưởng thức một chén trà shan tuyết nóng với hương thơm thanh nhẹ và vị ngọt hậu trở thành trải nghiệm đặc biệt khó quên.

Cơ hội trở thành trung tâm du lịch sinh thái

Bản Làng Sáng, Tà Xùa thu hút du khách ưa mạo hiểm nhờ vẻ đẹp hoang sơ, biển mây quanh năm và những cung đường phượt đầy thử thách. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chính vẻ đẹp nguyên sơ cùng những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên đã giúp Tà Xùa ngày càng ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Không ít chuyên trang và tạp chí du lịch nước ngoài đã nhắc tới Tà Xùa như một điểm đến hấp dẫn của châu Á dành cho những người yêu khám phá.

Sức hút ngày càng lớn của Tà Xùa đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương. Từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nơi đây đang từng bước chuyển mình để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa của Sơn La trong tương lai gần.

Hiện địa phương đặt mục tiêu đưa Tà Xùa trở thành Khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên và văn hóa, đồng thời nâng tầm vị thế của Tà Xùa trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng lớn, Tà Xùa vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Hệ thống giao thông tại một số tuyến đường còn nhỏ hẹp, thiếu điểm dừng đỗ và chưa đáp ứng hết nhu cầu của lượng khách tăng nhanh. Một số đoạn đèo dốc thường xuyên có sương mù dày đặc nhưng hạ tầng an toàn giao thông vẫn còn hạn chế.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai và quản lý xây dựng cũng đặt ra yêu cầu cần được giải quyết đồng bộ để tránh tình trạng phát triển nóng làm ảnh hưởng tới cảnh quan tự nhiên.

Nhằm tạo động lực mới cho địa phương, Tà Xùa đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào bốn nhóm chính gồm du lịch nghỉ dưỡng-sinh thái-trải nghiệm, du lịch cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật-logistics và nông nghiệp gắn với du lịch. Nhiều dự án quy mô lớn đã bắt đầu được triển khai với kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững cho vùng cao Bắc Yên.

Sự phát triển của du lịch không chỉ góp phần thay đổi diện mạo địa phương mà còn mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện Tà Xùa có gần 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó phần lớn là homestay cộng đồng với khả năng phục vụ khoảng 1.500 khách mỗi ngày đêm.

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có, bản sắc văn hóa nguyên vẹn và định hướng phát triển bài bản, Tà Xùa hôm nay không còn chỉ là điểm đến dành cho dân phượt hay những người yêu khám phá mà đang từng bước trở thành điểm sáng mới của du lịch Tây Bắc./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn