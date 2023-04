Cặp vợ chồng buôn bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, chiều 27/3, Quý lái xe máy chở vợ là Đinh Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) lưu thông trên đường, có biểu hiện nghi vấn. Khám xét trên người Quý, cảnh sát thu giữ gói nylon trong suốt bên trong chứa ma túy đá.

Quý cùng vợ tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Quý, cảnh sát tiếp tục thu giữ 3 bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá bên trong, tổng trọng lượng thu giữ là 15,798 gam.

Quý khai nhận đã mua ma túy đá của người lạ mặt ở TP Châu Đốc, sau đó đem về chia nhỏ bán lại cho người khác để kiếm lời.

Hạnh có bệnh lý, nên được cảnh sát cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

