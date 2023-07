Cặp đôi Phillip Nguyễn - Linh Rin có 'tin vui'?

Những ngày cuối tháng 3/2023, cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức về chung một nhà sau đám cưới vô cùng hoành tráng và sang trọng tại quê nhà của chú rể.

Sau đó, cuộc sống hôn nhân của Phillip Nguyễn và Linh Rin đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả.

Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức về chung một nhà vào ngày 23/3.

Mới đây, nam thiếu gia đăng tải những hình ảnh chưa từng được công bố trong đám cưới của mình để gửi lời cảm ơn tới ekip.



Tuy nhiên, Phillip Nguyễn khiến người hâm mộ thêm phần tò mò khi anh bất ngờ hé lộ tin vui của hai vợ chồng.

Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng).

Phillip Nguyễn đăng tải hình ảnh hậu trường trong đám cưới của mình và gửi lời cảm ơn tới ekip.

Trước đó, trên trang cá nhân, ông xã Linh Rin từng chia sẻ về kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Phillip Nguyễn bộc bạch: “Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đã chào đón vợ chồng tôi đến với chương mới của mình! Một tháng tuyệt vời bên nhau.

Khi chúng tôi tổ chức đám cưới ở Manila với sự ban phước của Chúa, chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng.

Đám cưới ở Việt Nam, chúng tôi đã quyết định hoãn lại đến cuối năm nay. Một phần cam kết với nhau như vợ chồng là dùng vị trí của mình để đóng góp cho xã hội”.

Sau những chia sẻ của Phillip Nguyễn nhiều người cho rằng, tin vui mà Phillip Nguyễn muốn chia sẻ đó là việc cặp đôi sẽ đón con đầu lòng trong năm nay hoặc một lễ cưới hoành tráng tại Việt Nam nhằm nhân đôi niềm vui của gia đình.

Hiện những chia sẻ và cuộc sống hào môn của Linh Rin cũng như Phillip Nguyễn vẫn luôn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đặc biệt, dù vướng nghi vấn đã mang thai nhưng đến nay Linh Rin vẫn im hơi lặng tiếng không hề lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn