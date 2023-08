Xây dựng Tân Nam được chỉ định gói thầu cao tốc 1.567 tỷ đồng

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có điểm đầu tại nút giao giữa QL26B và QL1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minhn tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (khoảng Km12+450) thuộc tỉnh Đắk Lắk. Dự án được đầu tư theo quy mô đường ô tô cao tốc, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, giai đoạn 1 đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 117,5 km (tỉnh Khánh Hòa 32,7 km, tỉnh Đắk Lắk 84,8 km), tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km32+000) với chiều dài khoảng 32 km thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, sơ bộ tổng mức đầu tư 5.632 tỷ đồng do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5 km thuộc địa phận 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.818 tỷ đồng do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 (Km69+500 - Km117+866) với chiều dài khoảng 48 km thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk, sơ bộ tổng mức đầu tư 6.485 tỷ đồng do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản. Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 938,54 ha gồm: Đất trồng lúa 2 vụ khoảng 133,46 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 202,64 ha, đất ở khoảng 29,47 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 48,52 ha, đất rừng sản xuất khoảng 437,57 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 33,61 ha, đất khác khoảng 53,27 ha.