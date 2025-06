Cảnh tượng kinh hoàng ở FIFA Club World Cup 2025

Một CĐV Botafago bị đối phương cố tình giẫm vào đầu.

Sự việc xảy ra tại sân vận động Rose Bowl ở California khi PSG bất ngờ thua 0-1 trước đại diện Brazil. Tuy nhiên, trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, bầu không khí trên khán đài trở nên hơn bao giờ hết bởi hai nhóm CĐV lao vào nhau bằng nắm đấm, với khoảng 25 người tham gia.

Trong số những hình ảnh kinh hoàng được ghi lại, hai CĐV PSG cùng nhau tấn công một CĐV Botafogo đơn độc và tiếp tục đánh anh này ngay cả khi người bị hại ngã xuống sàn. Một số khán giả khác cố gắng can ngăn, nhưng sau đó, một CĐV mặc áo Botafogo lao vào phản đòn, khiến đám đông tiếp tục trở nên hỗn loạn.

"Thời điểm một số người bị đẩy ngã xuống nền bê tông, một CĐV PSG giẫm thẳng vào đầu một người khoác áo Botafogo nằm dưới đất, trong khi một kẻ khác liên tục tung đòn vào một người nằm bất động", The Sun viết.

Điều đáng lo ngại là hoàn toàn không có sự can thiệp của lực lượng an ninh hay cảnh sát trong suốt thời gian cuộc ẩu đả xảy ra. Nhiều khán giả vô can hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu vực xô xát để tránh bị liên lụy.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo động cũng như mức độ chấn thương mà các nạn nhân phải hứng chịu. Đây không phải lần đầu CĐV PSG dính đến bạo lực. Sau chung kết Champions League 2024/25, Paris rơi vào hỗn loạn với hàng loạt vụ đốt xe và xung đột dữ dội với cảnh sát, khiến hơn 500 người bị bắt và ít nhất 200 người bị thương.

Trở lại với diễn biến trên sân, tiền đạo Igor Jesus ghi bàn thắng duy nhất giúp Botafogo giành chiến thắng gây sốc, vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, PSG và Atletico Madrid giờ phải cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé còn lại vào vòng trong.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn