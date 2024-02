Cảnh cháy rừng như tận thế ở Chile, hàng chục người chết

AP đưa tin, Tổng thống Chile Gabriel Boric cảnh báo số người chết có thể gia tăng khi bốn đám cháy lớn bùng phát ở khu vực Valparaiso. Ông kêu gọi người dân hợp tác với nhân viên cứu hộ.

'Nếu bạn được yêu cầu sơ tán, đừng ngần ngại thực hiện điều đó. Các đám cháy đang lan nhanh và điều kiện khí hậu khiến chúng khó kiểm soát, với nhiệt độ cao, gió mạnh và độ ẩm thấp', Tổng thống Chile nhấn mạnh.

Theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 51 người thiệt mạng trong đám cháy rừng dữ dội ở Chile những ngày qua.

Your browser does not support the video tag.

Mời độc giả xem video về vụ cháy rừng ở Chile (Nguồn video: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Carolina Tohá ngày 3/2 nói rằng 92 đám cháy rừng đang bùng phát ở miền trung và miền nam đất nước, nơi nhiệt độ tăng cao bất thường trong tuần này.

Vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất là ở vùng Valparaiso, nơi chính quyền kêu gọi hàng nghìn người sơ tán khỏi nhà.

Trong khi đó, ở những khu vực xa đám cháy, người dân được yêu cầu ở nhà để xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện cấp cứu khác có thể sơ tán dễ dàng hơn.

Bộ trưởng Tohá cho hay, hai đám cháy gần thị trấn Quilpué và Villa Alemana đã thiêu rụi ít nhất 8.000 ha kể từ hôm 2/2. Tại Villa Independencia, một khu dân cư ven sườn đồi ở rìa phía đông thị trấn, một số dãy nhà và cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy. Những chiếc ô tô bị hư hại nằm dọc đường phố, tro bụi bao phủ.

Hỏa hoạn cũng phá hủy hai bến xe buýt.

Cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở Chile. Ảnh: AP.

Rolando Fernández, một trong những cư dân bị mất nhà, chia sẻ: 'Tôi đã ở đây 32 năm và chưa bao giờ tưởng tượng điều này sẽ xảy ra'.

Bộ trưởng Tohá cho biết thêm, ba nơi trú ẩn đã được thiết lập ở vùng Valparaiso, đồng thời 19 trực thăng và hơn 450 lính cứu hỏa đã được điều động đến khu vực này để giúp dập tắt đám cháy.

Tác giả: An An (Theo AP, Reuters)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn