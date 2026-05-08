Cảnh báo mưa to gây lũ quét, sạt lở đất ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Sạt lở núi uy hiếp đến đời sống người dân Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Công Tường/TTXVN

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa).

Tại tỉnh Nghệ An là các xã, phường: Tam Đồng; Bích Hào, Bình Chuẩn, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mường Chọng, Tây Hiếu, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Quang, Thuần Trung, Vạn An, Xuân Lâm.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Hương Đô, Hương Phố; Hương Bình, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Xuân, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Vũ Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ - 7 giờ ngày 8/5, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phúc Do (Thanh Hóa) 106,4mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 102,2mm; Xã Châu Hoàn (Nghệ An) 88,4mm;...

Từ 4 giờ - 7 giờ ngày 8/5, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Hương Giang1 108,2 mm, Hương Xuân 78,2mm...

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: baotintuc.vn