Cục CSGT cảnh báo

Camera AI hiện đã được ứng dụng để phạt nguội, thông báo vi phạm sẽ được gửi trực tiếp đến người sử dụng xe hoặc truy xuất qua các hệ thống chính thức. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Gần đây, các đối tượng lừa đảo gia tăng sử dụng thủ đoạn tinh vi như giả danh Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dựng lên các trang thông báo “phạt nguội” giả mạo. Một số người dân nhận được tin nhắn từ các số lạ với nội dung “xe bạn có vi phạm”, kèm yêu cầu truy cập vào website dichvucong-vn.com để xử lý “phạt nguội”.

Trang web này được dựng lên với giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo cảm giác đáng tin. Khi truy cập, người dùng sẽ nhận được thông báo vi phạm với nội dung như “Bạn đã vi phạm luật giao thông và bị phạt 50.000 đồng do đỗ xe gây cản trở. Vui lòng thanh toán sớm để tránh phát sinh thêm chi phí. Để hoàn tất, hãy làm theo hướng dẫn…”.

Sau đó, hệ thống giả mạo tiếp tục dẫn dắt người dùng thực hiện thanh toán ngay bằng cách yêu cầu nhập đầy đủ thông tin thẻ ngân hàng, bao gồm số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã CVV. Khi người dùng nhập thông tin như số thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.

Người dân cần lưu ý tin nhắn giả mạo Cổng Dịch vụ công.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ từ tin nhắn, không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP hay mật khẩu khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đồng thời, hiện không có việc thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

“Người dân không ấn vào đường link nào đây là một dạng lừa đảo nộp phạt hoặc thu thập thông tin cá nhân, đối với các tin nhắn có số điện thoại lạ thì xoá”, Cục Cảnh sát giao thông đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Khi phát hiện lỗi qua camera giám sát, cảnh sát sẽ trích xuất dữ liệu, kiểm tra biển số và đối chiếu thông tin phương tiện. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo vi phạm bằng văn bản đến địa chỉ đăng ký của chủ xe (thường qua bưu điện hoặc thông qua công an địa phương).

Người vi phạm sẽ được yêu cầu đến trụ sở CSGT hoặc công an địa phương để làm rõ hành vi và lập biên bản. Tại đây, họ nhận quyết định xử phạt chính thức và mới thực hiện nộp tiền qua kho bạc nhà nước hoặc cổng dịch vụ công chính thức.

Đồng thời, cơ quan xác nhận hiện nay chỉ có một link truy cập Cổng dịch vụ công chính thống là dichvucong.gov.vn. Người dân cũng có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục CSGT có địa chỉ csgt.vn hoặc tra cứu trên ứng dụng VneTraffic để tìm đọc tin tức chính thống và tra cứu vi phạm hành chính.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn