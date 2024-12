Cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia phường, hụi

Hụi/họ/phường vốn là một tập quán quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Thực tế cho thấy, hụi/họ/phường là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay trong nhân dân. Về bản chất, hình thức này đã giúp người chơi cùng tham gia góp vốn có được một khoản tiền lớn để phát triển kinh tế mà không phải chịu lãi suất cao, nhiều người được hưởng lợi. Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ: “Họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên...”. Pháp luật không cấm hình thức này, nhưng có những quy định rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi người chơi. Hoạt động này chỉ bị cấm khi có sự lợi dụng để cho vay nặng lãi hoặc chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật khi tham gia hụi/họ/phường để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra

Nếu hoạt động đúng quy định thì đây cũng là cách góp vốn và vay vốn dễ dàng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay, hình thức chơi hụi/họ/phường đang bị biến tướng, gây nên những cơn “lốc hụi”, “bão phường” ở các làng quê. Tuy nhiên, vì tin tưởng lẫn nhau, nhiều người chơi hụi/họ/phường không nắm rõ quyền lợi của mình, dẫn đến mất cảnh giác và tạo điều kiện cho những vụ vỡ hụi xảy ra. Một số chủ hụi lợi dụng việc huy động vốn, lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, người dân vẫn tiếp tục tham gia với hy vọng sinh lời từ khoản tiền nhàn rỗi của mình.

Đặc biệt, mới đây, vào cuối tháng 10/2024, nhiều người dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lâm vào tình trạng hoang mang, lo lắng do đường dây tín dụng đen quy mô hơn 80 tỉ đồng tại địa phương này bị vỡ. Không thể liên lạc được với chủ hụi, nhiều người dân tổ chức tập trung đông người trước nhà chủ hụi để đòi nợ, nhưng không có kết quả. Trước đó, do nhẹ dạ, cả tin, ham lãi suất cao và tin tưởng vào vỏ bọc hào nhoáng từ những người đứng đầu đường dây huy động vốn đưa ra, nhiều người dân đã vét sạch vốn liếng, vay mượn, huy động tiền từ người thân, bạn bè gửi vào để đầu tư. Giờ đây khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ mới tá hỏa, đứng trước tình cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra, người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi//họ/phường thì phải cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi; nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn; vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa đề phòng rủi ro, tránh vi phạm pháp luật trong quá trình chơi hụi.

Đồng thời, người dân nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về hụi. Nếu chủ hụi điều hành từ 2 dây hụi trở lên hoặc số tiền góp hụi từ 100 triệu trở lên thì phải báo cho UBND xã, phường biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa. Người dân phải tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng, phòng tránh rủi ro khi tham gia chơi hụi, hạn chế thiệt hại, thất thoát về tài sản.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn