Cận cảnh con đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An

Điểm cuối của tuyến giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối huyện Nghi Xuân và đường ven biển Hà Tĩnh. Dự án đường ven biển sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An, nhờ đó rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cũng như phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực các tỉnh ven biển,...