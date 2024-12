Công an giúp dân vùng thiên tai di dời đến khu tái định cư mới

Theo đó, để kịp thời giúp 17 hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất đến khu tái định cư mới, an toàn hơn, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), thuộc các đội công tác, Công an các xã, thị trấn đã tổ chức tháo dỡ nhà cửa và tài sản giúp người dân di chuyển đến nơi ở mới tại khu tái định cư.





Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ giúp nhân dân.



Được biết, bản Vàng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn có 70 hộ, với 334 nhân khẩu, 100% là đồng bào Khơ Mú, cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, nhất là nhiều đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất xuất hiện gây thiệt hại lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hiện nay, khu vực sống của bà con đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên đồi, nguy cơ đổ sập mất an toàn rất cao. Bằng nhiều nguồn lực, Huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xây dựng khu tái định cư mới đảm bảo an toàn, đầy đủ các tiện nghi về điện, đường, trường học, cách bản Vàng Phao cũ 10km.

Công an huyện và bà con dời tài sản giúp bà con đồng bào Khơ Mú, bản Vàng Phao

Nhưng do điều kiện kinh tế và nguồn nhân lực để di dời, vận chuyển tài sản của người dân gặp khá nhiều khó khăn, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo trong bản, ban lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo là đồng chí Thượng tá Lô Văn Thao, Phó Bí thư, Phó trưởng Công an huyện đến hỗ trợ giúp đỡ nhân dân tháo rời nhà cửa, di dời tài sản.

Thời gian thực hiện từ ngày 13/12/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng Công an huyện quyết tâm cao để nhân dân sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới, kịp vui Xuân đón Tết Ất Tỵ 2025.

Tác giả: Gia Ân-Lữ Phú

Nguồn tin: congly.vn