Campuchia - Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới

Báo The Nation (Thái Lan) ngày 24-7 đưa tin ông Athapol Charoenshunsa - người đứng đầu Cục Công viên quốc gia Thái Lan, cho hay đã chỉ đạo toàn bộ nhân viên rời khỏi các khu vực có liên quan vì lý do an toàn sau khi căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang. Do đó quân đội Thái Lan hiện có thể sử dụng 6 khu vực thuộc công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã dọc biên giới Campuchia - Thái Lan làm căn cứ hoạt động để lên kế hoạch tác chiến. Tại một số khu vực, các chuyên gia có chuyên môn cao của Cục Công viên quốc gia Thái Lan sẽ ở lại để tư vấn về kỹ thuật tuần tra. Bên cạnh đó, Cục Công viên quốc gia Thái Lan cũng hỗ trợ quân đội ở các phương diện khác như tiếp tế hay chia sẻ dữ liệu về khu vực thuộc phạm vi tuần tra.