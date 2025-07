Đã có thương vong trong xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia

Một báo cáo từ quân đội Thái Lan cho biết, binh sĩ Campuchia đã có nhiều hành vi khiêu khích và vi phạm thỏa thuận song phương kể từ đầu năm. Sáng 24/7, một máy bay không người lái của Campuchia được cho là đã xâm nhập không phận Thái Lan để kích động phản ứng, sau đó binh lính Campuchia nổ súng.

Báo cáo nêu rõ lực lượng Campuchia đã phóng rocket cỡ 122mm và súng phóng lựu để bắn vào các khu dân cư thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin và một số khu vực biên giới khác.

Một tòa nhà của Bệnh viện Panom Dongrak bị hư hại do tên lửa của Campuchia. Ảnh: ThaiPBS

Đạn pháo rơi trúng bệnh viện và nhà dân, khiến nhiều người bị thương, trong đó có một bé trai 5 tuổi bị thương nặng. Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán cư dân đến nơi an toàn.

Theo Đại tá Richa Suksuwan, Phó phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, các cuộc tấn công của quân đội Campuchia vào Thái Lan cho đến nay đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một em nhỏ tám tuổi.

Ông Richa, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực do phía Campuchia tiến hành, đồng thời khẳng định quân đội Thái Lan vẫn kiên định với cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn cho người dân trước mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.

Một cửa hàng tiện lợi bị trúng đạn pháo từ phía Campuchia (Ảnh: Reuters)

Theo ông Richa, lực lượng Campuchia đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Thái Lan gần đền Ta Muen Thom, thuộc tỉnh Surin, vào sáng ngày 24/7. Báo cáo từ chính quyền địa phương cũng xác nhận pháo binh Campuchia đã nhắm vào các khu vực dân cư, trong đó có cả một bệnh viện, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, khiến nhiều dân thường bị thương và thiệt mạng.

Đại úy Thanakrit Jittareerattana, thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng đăng tải những bức ảnh trên tài khoản Facebook cá nhân cho thấy thiệt hại tại một tòa nhà bên trong Bệnh viện Phanom Dong Rak ở tỉnh Surin, nơi bị pháo binh Campuchia bắn trúng, khiến một số người bị thương.

Hiện chưa có thông tin thương vong nào tại Campuchia.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một "cuộc họp khẩn cấp" để "ngăn chặn hành vi của Thái Lan" sau khi giao tranh giữa hai nước láng giềng leo thang.

Thủ tướng Hun Manet cho biết lực lượng vũ trang Thái Lan đã tiến hành "các cuộc tấn công có chủ đích, có tính toán và vô cớ vào các vị trí của Campuchia dọc theo khu vực biên giới", cáo buộc nước này vi phạm luật pháp quốc tế trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an Asim Iftikhar Ahmad.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Diệp Thảo

Nguồn tin: Báo VOV