Camera cận cảnh ô tô tải lao thẳng vào nhà dân bên đường

Vụ va chạm giữa ô tô tải và xe con xảy ra vào khoảng 2h55' sáng ngày 1/10 vừa qua và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể vào thời điểm trên, ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng từ Hà Nội đi Sơn La, khi đi đến địa phận thị trấn Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) thì va chạm với xe con đang di chuyển từ tỉnh lộ 110 ra quốc lộ 6 hướng về Hà Nội.

Ô tô tải đã đâm vào phần đuôi xe con, sau đó tiếp tục lao lên vìa hè, lao thẳng vào nhà dân rồi dừng lại. Theo thông tin, vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhiều phương tiện, đồ đạc bị hư hỏng nặng.

Ô tô tải tránh xe con, lao thẳng vào nhà dân bên đường. (Nguồn clip: Nguyễn Thanh Hải)

Theo dõi diễn biến được ghi lại từ camera an ninh thì thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều ý kiến cho rằng ô tô con rẽ trái, ôm cua thiếu quan sát. Thêm nữa, ô tô tải lại chạy với tốc độ khá cao khi lưu thông qua ngã ba, nên khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp xử lý, dẫn tới va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.(Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

