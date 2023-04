Xe giường nằm lao vào nhà dân, ít nhất 2 người chết, 3 người trọng thương

Xe giường nằm lao thẳng nhà dân ở Gia Lai

Chiều 2-4, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 24 hành khách và 4 người của nhà xe. Vụ tai nạn đã khiến tài xế Nguyễn Xuân Đông và một hành khách sau lưng ghế tài xế tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lọt thỏm trong nhà dân. Cách đó chừng 20 mét, chiếc xe tải chở đá nằm ngang đường Quốc lộ 14.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe khách giường nằm BKS 47B 022.30 lưu thông trên Quốc lộ 14 từ Đắk Lắk đi Hòa Bình. Khi đến ngã ba La Sơn, giáp ranh giữa huyện Chư Prong và TP Pleiku (Gia Lai) thì tránh xe tải biển số tỉnh Gia Lai đang đi từ tỉnh lộ ra Quốc lộ 14. Sau khi tránh xe tải, xe khách lao vào nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn cùng với chiếc xe tải sau khi chạy ra từ tỉnh lộ

Số phận những người trong ngôi nhà bị chiếc xe giường nằm lao vào hiện chưa rõ.

Your browser does not support the video tag.

Xe giường nằm lao thẳng nhà dân ở Gia Lai

Phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt tại hiện trường sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động từ hiện trường gửi về:

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động