Camera an ninh ghi lại cảnh 1 đôi Vbiz hôn nhau giữa phố, 2 em bé đứng bên cạnh có hành động khó ngờ

Sau cuộc hôn nhân thất bại với Hoài Lâm, Cindy Lư có hạnh phúc mới bên ca sĩ Đạt G. Không chỉ là người chăm sóc, bảo vệ Cindy Lư, Đạt G còn dành tình cảm cho 2 nhóc tỳ Gà và Cún - con riêng của Hoài Lâm. Vượt qua những sóng gió dư luận, cả hai minh chứng đang xây dựng cho các con một gia đình êm ấm, viên mãn. Cặp đôi cũng đã nghĩ đến kế hoạch tổ chức đám cưới để về chung một nhà.

Mới đây, Đạt G đã chia sẻ lại clip trích xuất camera trước nhà. Theo đó, khi vừa thấy nam ca sĩ, Cindy Lư đã chạy đến để ôm và hôn cực ngọt ngào. Trước hành động này của mẹ, bé gái đầu lòng chăm chú theo dõi, có biểu cảm e thẹn. Sau đó, Đạt G có hành động tinh tế và ấm áp là dang tay ra để phát tín hiệu cho con gái đến gần. Thấy chị gái được ôm, em bé thứ 2 cũng chạy lại cùng, cả gia đình có khoảnh khắc gắn bó vô cùng quý giá.

Nhìn thước phim diễn ra trong vài giây ngắn cũng đủ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm đặc biệt mà Đạt G dành cho 2 con của Cindy Lư. Nam ca sĩ còn thổ lộ: "Dáng vẻ của những đứa trẻ hạnh phúc khó mà bắt chước được".

Cindy Lư và Đạt G hôn nhau giữa phố, 2 con có hành động đáng yêu

Con gái của Cindy Lư dõi mắt nhìn mẹ hôn Đạt G

2 nhóc tỳ được Đạt G ôm vào lòng trông rất hạnh phúc và ấm áp

Cindy Lư và Đạt G công khai hẹn hò vào giữa năm 2021, sau nhiều đồn đoán từ mạng xã hội. Thời điểm đó, cả hai vướng không ít tranh cãi bởi Cindy Lư là vợ cũ của Hoài Lâm – còn Đạt G lại từng là bạn thân thiết của nam ca sĩ. Tuy nhiên, cặp đôi chọn cách lên tiếng rõ ràng, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ và mong nhận được sự tôn trọng từ khán giả. Sau khi công khai, Đạt G và Cindy Lư nhiều lần xuất hiện thân thiết, thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường bên nhau. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng thể hiện sự gắn bó với hai con riêng của Cindy Lư, khiến nhiều người cảm động bởi cách anh chăm sóc và thể hiện vai trò "bố dượng".

Đạt G dành sự yêu thương, tình cảm dành cho 2 con của riêng của Cindy Lư



Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Cindy Lư khen ngợi Đạt G: "Có một điều rất thiêng liêng là giữa Đạt và tụi nhỏ là không có khoảng cách. Vì Đạt rất chân thành và thương tụi nhỏ, luôn muốn những điều tốt nhất cho 2 bé. Ví dụ có 2 đồ chơi mà một món rất xịn, món kia giá rẻ thì Đạt sẽ chọn món xịn cho các bé. Sáng 6h30 dậy đưa mấy bé đi học, chiều đón về. Còn các bé cũng thương và tự hào về Đạt. Có lần mình hỏi Cún tại sao con thương ba Đạt quá vậy. Bé mới trả lời: 'Vì ba làm hồ bơi cho con. Ba thương con, ba mới làm điều đó'. Lúc đó bé mới 3-4 tuổi thôi mà đã trả lời với mình như vậy đó!".

Cindy Lư còn từng tiết lộ đã đề nghị chia tay nhưng được Đạt G trấn an: "Đạt luôn muốn bảo vệ 3 mẹ con mình. Đạt không sợ gì hết. Mình là người sợ. Sợ thiệt thòi cho Đạt khi người ta chưa từng kết hôn, quen mình rồi còn bao dung cho cả những đứa trẻ thì với mình, đó là điều rất thiêng liêng. Không phải ai cũng làm được điều đó, nên mình luôn sợ thiệt thòi cho Đạt. Có hôm mình nói thôi đừng yêu nữa, quen người khác đi. Nhưng Đạt kêu không, có em và tụi nhỏ là được rồi".

Cặp đôi rộ hint sắp về chung nhà trong thời gian tới



