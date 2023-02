Cảm động cô bé lớp 4 đi học dẫn theo em trai 3 tuổi

Ngày 4-2, cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), xác nhận mình là người quay, đăng tải clip ghi lại hình ảnh cô bé lớp 4 dẫn theo em nhỏ đi học.

Clip này ghi lại cảnh một học sinh tiểu học dẫn theo em trai chừng 3 tuổi cùng đi vào lớp học. Khi vào lớp, bé trai khá rụt rè ngồi trong lòng chị.

Clip này đã nhận được sự xúc động, chia sẻ của nhiều người.

Bé Y.T đưa em nhỏ cùng tới lớp

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hương, clip trên được quay và đăng lên mạng xã hội Facebook ngày 8-12-2022. Sau đó, cô đã chia sẻ clip này lên mạng xã hội Tiktok và rất lan tỏa.

Cô bé trong clip là Y.T, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Hôm đó, cha đi làm rẫy, mẹ bị sốt phải nằm viện nên Y.T phải dẫn theo em trai nhỏ cùng tới lớp. Cũng vì dẫn theo em trai mà Y.T đi học muộn.

Cô Hương cho biết: "Y.T là học sinh rất chăm ngoan, ham học. Nếu như các em khác thì sẽ nghỉ, ở nhà trông em nhưng do rất ham học nên Y.T mới dẫn theo em trai đến trường". Sau đó, cô Hương đã lấy quần áo, bánh kẹo mà các nhà hảo tâm ủng hộ để tặng em trai Y.T.

Clip: Cô bé Y.T dẫn theo em nhỏ đi học khiến nhiều người xúc động.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động