CAHN ra mắt tân Chủ tịch CLB

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội

Chiều ngày 13/4, trang chủ CLB Công An Hà Nội thông báo quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch CLB CAHN. “Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã phân công đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - giữ chức vụ Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội, thay cho đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, người vừa được phân công đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”, đội bóng lực lượng vũ trang thông báo.

CLB CAHN cũng gửi lời tri ân tới đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải - người đóng vai trò Chủ tịch CLB CAHN kể từ ngày trở lại với sân chơi V.League. “Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải trong quá trình xây dựng nền móng và phát triển CLB thời gian qua”, trang chủ CLB CAHN viết.

Đ/c Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và Đ/c Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc đã trực tiếp có mặt để thăm hỏi, động viên và tặng quà khích lệ tinh thần CLB CAHN trước trận đấu gặp PVF-CAND ở vòng 18

Đội bóng lực lượng vũ trang cho biết thêm: “Việc kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo CLB là bước tiếp nối quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển bền vững của Câu lạc bộ trong giai đoạn mới”.

CLB CAHN đang được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2025/26. Sau 18 vòng đấu, đội bóng của HLV Mano Polking có 14 thắng, 3 hòa và 1 thua, giành 45 điểm và đứng vị trí số 1 trên BXH. CAHN hiện đang hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm. Với khoảng cách điểm số hiện tại, Quang Hải cùng các đồng đội đứng trước cơ hội lớn lần thứ 2 lên ngôi vô địch V.League kể từ sau khi trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn