Cách ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn rác trên điện thoại người tiêu dùng cần biết

Đăng ký danh sách không quảng cáo của Cục An toàn Thông tin

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo (DNC), cho phép mọi thuê bao có thể đăng ký không nhận cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo.

Cách thứ nhất, soạn tin DK DNC gửi 5656 để được đưa vào danh sách không nhận quảng cáo.

Người dân có thể truy cập trang web Cục An toàn thông tin để phản ánh các số phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác

Cách thứ hai, vào website khongquangcao.ais.gov.vn. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (VNCERT) do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lập ra để người dân có thể phản ánh các số điện thoại chuyên gửi các tin nhắn rác và thực hiện các cuộc gọi rác. Ở mục Quản lý danh sách không quảng cáo, nhập số điện thoại của mình và bấm Đăng ký. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn chứa OTP về số thuê bao để xác nhận. Người dùng nhập mã OTP này, sau đó hệ thống sẽ thông báo lại kết quả xử lý. Người dân cũng có thể truy cập trang web để phản ánh các số phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác.

Dịch vụ chặn cuộc gọi có sẵn trên điện thoại

Với Android, Google trang bị sẵn công cụ Caller ID & Spam Protection. Công ty cho biết tính năng này sử dụng dữ liệu danh bạ được chia sẻ từ nhà mạng và từ cộng đồng để định danh số điện thoại gọi đến thiết bị của người dùng. Do đó, nhiều người sẽ thấy cuộc gọi đến hiển thị tên công ty, cửa hàng dù họ chưa từng lưu vào danh bạ. Dựa vào thông tin người gọi được cung cấp, chủ sở hữu có thể chọn nghe hoặc từ chối để tránh bị làm phiền.

Với riêng điện thoại Samsung, hãng có thêm dịch vụ Smart Call bên cạnh Caller ID & Spam Protection của Google. Tính năng này do Samsung hợp tác với Hiya - công ty Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xác định và chặn cuộc gọi không mong muốn. Bên cạnh dữ liệu đóng góp từ người dùng và nhà mạng, Smart Call sử dụng AI để tự động dự đoán một cuộc gọi có thể là spam. Nhiều người dùng đánh giá Smart Call lọc cuộc gọi rác hiệu quả hơn so với Caller ID & Spam Protection. Dịch vụ tích hợp sẵn như trên có độ bảo mật cao do không đòi quyền truy cập danh bạ, tin nhắn. Hệ thống cũng chỉ ghi nhận thông tin khi người dùng báo một cuộc gọi đến là spam.

Trong khi đó, iPhone không có tính năng chặn cuộc gọi rác tích hợp sẵn trên hệ điều hành như Android. Máy chỉ có Caller ID hiển thị tên doanh nghiệp, người gọi đến nếu các đơn vị này có đăng ký định danh với nhà cung cấp cơ sở dữ liệu danh bạ cho nhà mạng. Từ iOS 16.2, iPhone bổ sung tính năng lọc tin nhắn rác dành cho người dùng Việt. Tuy nhiên, sau bốn tháng hoạt động, nhiều người cho biết điện thoại Apple gần như không lọc được tin rác nào.

Cách chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác từ nhà mạng

Cách chặn trực tiếp tin nhắn rác và cuộc gọi rác thông qua 3 nhà mạng phổ biến hiện nay là Viettel, MobiFone và VinaPhone. Nếu bạn đang sử dụng thuê bao Viettel, soạn tin nhắn theo cú pháp: TC gửi 199. Bạn sẽ chặn được tất cả tin nhắn với nội dung khuyến mãi hoặc quảng cáo chương trình từ nhà mạng này.

Nếu bạn đang sử dụng thuê bao MobiFone thì cách chặn tin nhắn rác chỉ cần soạn theo cú pháp: TC gửi 9214. Các tin nhắn khuyến mãi dịch vụ của nhà mạng này được gửi đến các thuê bao qua đầu số hiển thị là 098 hoặc có tên là MobiFone.

Nếu bạn đang sử dụng thuê bao VinaPhone, soạn tin nhắn theo cú pháp: TC gửi 18001091. Tuy nhiên đối với thuê bao VinaPhone thì có một số tin nhắn đặc biệt như kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ vùng miền, chương trình nhân đạo, dự báo bão lũ nguy hiểm,... vẫn sẽ được gửi đến khi bạn yêu cầu ngừng nhận tin nhắn quảng cáo. Đối với các nhà mạng khác, bạn vui lòng liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể nhất.

Tác giả: Khánh Mai (t/h)

Nguồn tin: vietq.vn