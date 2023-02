Cách giúp nhà khô ráo mùa nồm ẩm hiệu quả tức thì

Trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của phía đông Bắc Bộ, xảy ra khi độ ẩm không khí lên cao đến 90% khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và đọng lại trên bề mặt của đồ vật.

Vào những ngày này, nền nhà có hiện tượng "đổ mồ hôi", quần áo, chăn nệm có thể bốc mùi hôi gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của gia đình bạn.

Tuy nhiên, chỉ bằng những mẹo đơn giản mà không kém phần hiệu quả, bạn sẽ có cách thức để đối phó với trời nồm thật dễ dàng.

Luôn đóng kín cửa

Trong tiết trời nồm, sàn nhà ướt nhẹp cộng thêm không khí bí bách khiến nhiều người có xu hướng mở cửa sổ, cửa chính để đón gió nhằm giúp nhà thoáng hơn và mong gió sẽ làm khô sàn. Nhưng đây lại là một sai lầm tai hại, những cơn gió mang độ ẩm cao thổi vào nhà chỉ khiến nơi ở của bạn thêm ẩm ướt. Tốt nhất, bạn nên hạn chế mở cửa, bật điều hòa và cũng đừng bật quạt để giữ cho ngôi nhà được khô ráo hơn.

Sử dụng điều hòa chế độ khô

Một trong những phương pháp chống nồm cho sàn nhà tốt nhất cũng như giữ cho sàn khô sạch là sử dụng điều hòa chế độ khô. Máy lạnh ở chế độ khô sẽ hút ẩm không khí, lưu thông không khí tốt và đảm bảo sức khỏe các thành viên trong gia đình bạn, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ.

Sử dụng máy hút ẩm

Đối với những vũng nước nhỏ, bạn có thể dùng khăn lau. Nước sẽ thấm vào bề mặt khăn giúp sàn nhà khô ráo nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng cách này với những vũng nước lớn và loang lổ to. Do đó, bạn cần một chiếc máy hút ẩm để hút sạch các khu vực bị nước thấm nhiều.

Ngay cả khi bạn nhìn thấy không còn nước trên sàn nhà, bạn vẫn nên sử dụng máy hút ẩm để hút các vết nước ẩn trong lỗ hoặc đường nối. Tiếp tục chạy máy hút ẩm trên sàn cho đến khi không còn thấy nước trong ống đựng chân không là hoàn thành.

Sử dụng các vật liệu hút ẩm

Những vật liệu có khả năng hút ẩm tốt mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy như: than củi, vôi trắng, hạt hút ẩm… Đặt những vật liệu này trên bàn, ghế, sàn nhà sẽ giúp môi trường xung quanh đồ dùng của chúng ta khô ráo hơn và hạn chế tình trạng ẩm ướt trong nhà.

Tuy nhiên việc sử dụng than và vôi khá mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn khi hít phải bụi vôi, vậy nên chúng ta nên tìm mua, sử dụng túi hút ẩm có gel silica để trong nhà sẽ an toàn và tiện dụng hơn.

Sử dụng tinh dầu thơm



Để tránh mùi hôi do trời nồm, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để ở góc nhà. Nên dùng các mùi nhẹ như lavender, chanh để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu nhất.

Bạn cũng có thể thắp nến thơm ở giữa phòng khách. Nến cháy sẽ hút hết mùi hôi, ẩm mốc và cả mùi khói thuốc lá ở trong phòng.

Chăm chỉ lau chùi nhà cửa bằng giẻ khô

Trong những ngày trời nồm bạn nên thường xuyên lau chùi nhà cửa bằng giẻ khô mà nên hạn chế lau nhà bằng nước vì sẽ khiến cho ngôi nhà của bạn thêm nồm ẩm. Nếu thực sự cần lau dọn, hãy dùng khăn cotton vắt thật kĩ rồi sau đó mới lau lại ngay lập tức bằng giẻ khô và sạch.

Cách chống nồm sai lầm nhiều gia đình thường mắc phải



Nồm ẩm gây khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hàng ngày. Vì thế mọi người ai cũng tìm cách chống nồm. Tuy nhiên càng chống càng ẩm đó là do gặp phải 1 số sai lầm sau:

Mở toang cửa, mở nhiều cửa sổ

Đóng kín cửa nhà, bật quạt hong khô

Tích cực lau sàn bằng nước.

