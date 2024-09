Các tỉnh Bắc Trung Bộ hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Tỉnh Quảng Bình ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai số tiền 2,5 tỷ đồng. Ảnh X.T

Cơn bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Bắc và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố mà cơn bão đi qua. Đồng thời, hoàn lưu sau bão cũng khiến nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn gây ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, tiếp tục gây nhiều hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại về người và của ở nhiều địa phương. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đã cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 10/9/2024, tỉnh này đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra.

Tại đây, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lụt do cơn bão số 3 số tiền 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng ủng hộ số tiền 2,2 tỷ đồng. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang… đã ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc số tiền hơn 500 triệu đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ủng hộ, đăng ký ủng hộ số tiền 2,2 tỷ đồng. Ảnh: X.T

Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 10/9, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chấp thuận đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh này về việc hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do bão Yagi và lũ lụt gây ra.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ trích từ nguồn ngân sách dự phòng số tiền 2,1 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ các tỉnh nói trên.

Cùng với đó, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

Tại tỉnh Nghệ An, trong ngày 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3. Lời kêu gọi được gửi đến cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày 10/9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Công tác Mặt trận xóm, bà con xóm Minh Tân, xã Võ Liệt (Thanh Chương) đã tập trung về nhà văn hóa xóm, quyên góp lương thực, thực phẩm, lá dong, gạo nếp..., tổ chức gói, nấu bánh chưng để trao tặng người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc.

Bà con xóm Minh Tân, xã Võ Liệt, đang chung tay gói bánh chưng. Ảnh: An Nam

Tại xã Võ Liệt, không chỉ xóm Minh Tân mà các xóm khác như Minh Đức, Hà Lương… chiều nay, bà con cũng đang tổ chức quyên góp, gói, nấu bánh chưng.

Những chiếc bánh nhỏ gói cả tấm lòng của mọi người hướng về bà con vùng lũ. Hình ảnh những nồi bánh chưng, bánh tét được nấu bằng bếp củi, sáng bập bùng trong đêm mưa không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương của người dân xứ Nghệ hướng về đồng bào miền Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các cán bộ, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện ủng hộ

Tại tỉnh Thanh Hóa, với tinh thần 'tương thân tương ái', cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 10/9, các cơ quan, ngành và nhiều địa phương đã đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Như các cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tích cực quyên góp ủng hộ, với mức thấp nhất là 1 ngày lương. Tiếp đến, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền 93 triệu đồng.

Cũng trong ngày 10/9 các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản các tỉnh với số tiền hơn 61 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn