Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đang nắm giữ những doanh nghiệp nào?

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM vừa thông tin đã gửi thư mời đến những cá nhân tham gia MV của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng, yêu cầu có mặt làm việc vào ngày 23/9.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh MV “Anh em trước sau như một” của nhóm, với sự góp mặt của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, bị cho là xuất hiện nhiều chi tiết liên quan đến một trang web cá độ bất hợp pháp. Những hình ảnh này được phát hiện trên áo của diễn viên, trên ly rượu và cả trong cảnh quay lướt điện thoại thể hiện giao diện của trang web.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc còn là chủ của một công ty truyền thông. Chi nhánh của công ty này bán các sản phẩm liên quan đến sức khỏe và mỹ phẩm.

Ưng Hoàng Phúc, tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981, được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng của thế hệ 8X, 9X. Ngoài sự nghiệp ca hát, anh còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất và kinh doanh.

Đáng chú ý, nam ca sĩ từng tiết lộ về doanh nghiệp do mình điều hành – Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc (Umedia). Công ty được thành lập vào tháng 6/2013, đặt trụ sở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký chính là sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, Umedia còn mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm bán buôn và bán lẻ thiết bị điện tử, linh kiện viễn thông, đồ dùng gia đình, thực phẩm, nội thất, hàng may mặc và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vào đầu năm 2021, Umedia có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Thanh góp 3,6 tỷ đồng (tương đương 80% vốn điều lệ), còn lại 900 triệu đồng (20%) do ông Nguyễn Quốc Hùng góp. Đến tháng 6/2021, phần vốn góp của ông Hùng đã được chuyển nhượng lại cho bà Võ Thị Cương.

Đến tháng 4/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Quốc Thanh nắm 11,2 tỷ đồng và bà Võ Thị Cương nắm 2,8 tỷ đồng. Tính đến nay, mức vốn điều lệ này vẫn giữ nguyên. Ông Nguyễn Quốc Thanh hiện là Người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty. Theo bản công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp vào tháng 1/2020, công ty có 6 nhân sự chính thức theo kê khai thuế.

Không chỉ dừng lại ở công ty truyền thông, Ưng Hoàng Phúc còn đứng tên đại diện pháp luật của nhiều đơn vị trực thuộc, bao gồm:

Chi nhánh Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương Showroom – Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc.

Chi nhánh PK Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương – Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc.

Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Kimkul Group – Kho hàng.

Theo thông tin công bố, showroom của hệ thống này chuyên kinh doanh các sản phẩm và thiết bị hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến cột sống, bao gồm gối, ghế, cũng như các dòng mỹ phẩm. Giá bán của sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy chủng loại.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn