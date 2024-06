Ca sĩ Tiên Tiên bị giả mạo chữ ký vay gần 10 tỷ, phải ra quán gặp mặt 3 chủ nợ

Mới đây, Tiên Tiên gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện vướng vào vụ lừa đảo lên đến gần 10 tỷ đồng. Theo bài đăng, nữ ca sĩ bị một nhân viên ngân hàng chi nhánh ở TP.Huế giả mạo chữ ký, lấy thông tin cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ca sĩ Tiên Tiên bị nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký để lừa đảo.

Cụ thể, Tiên Tiên cho biết: "Không bao giờ nghĩ bản thân bị rơi vào mấy vụ lừa đảo. Ng. là nhân viên ngân hàng chi nhánh thành phố Huế và đã sử dụng giấy mượn tiền giả mạo chữ ký của Tiên cho chủ nợ để lấy uy tín và chiếm đoạt rất nhiều tiền của một nhóm người.

Hết sức đơn giản để lấy thông tin cá nhân của Tiên vì Ng. là người làm việc trực tiếp khi Tiên đăng ký tài khoản ngân hàng doanh nghiệp vào năm 2021. Ng. đã lợi dụng việc lưu giữ thông tin cá nhân của Tiên để viết một giấy mượn tiền 9 tỷ 250 triệu đồng cùng chữ ký giả mạo".

Tiên Tiên cho biết đến ngày 31/5/2024 vừa qua, cô mới phát hiện vụ việc. Thời điểm đó, người tên Ng. và 3 chủ nợ khác đã hẹn cô ra quán gặp mặt. Sau cùng, Ng. đã thú nhận mọi tội lỗi.

Tiên Tiên cùng với Ng. và 3 chủ nợ hẹn gặp mặt để làm việc.

Nữ ca sĩ cho biết: "Ng. đã hẹn Tiên ra quán cùng 03 chủ nợ để đùn đẩy số tiền nợ cho Tiên. Ngay tại thời điểm đó Tiên mới biết có tờ giấy nợ giả mạo chữ ký. Sau một hồi không thể đùn đẩy số tiền trên cho Tiên, Ng. nhận tội vì đã tự kịch bản mọi thứ.

Mình chẳng có kinh nghiệm gì cho lần này để rút ra mà chia sẻ cho mọi người cảnh giác vì mình nghĩ do mình xui thôi. Vì nếu không là mình có lẽ sẽ là một người khác trong sự quen biết của bạn ấy. Và khi đăng bài viết này mình không nhằm đả kích ngành nghề hay bất kì tổ chức nào".

Kèm theo bài viết, Tiên Tiên đăng tải hình ảnh cùng với công an làm việc với Ng. và các chủ nợ. Trong biên bản khai nhận, Ng. viết: "Cam kết tất cả các khoản nợ tôi mượn bên ngoài là của tôi, không liên quan đến Huỳnh Nữ Thủy Tiên (ca sĩ Tiên Tiên-PV). Giấy nợ ký với chị Thủy Tiên là giấy giả mạo chính tôi là người làm. Tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình".

Người tên Ng. đã thú nhận tội lỗi, thừa nhận giấy nợ là giả.

Nữ nghệ sĩ muốn lên tiếng để cảnh giác những người xung quanh.

Sau khi đăng tải, bài viết của nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ sự bất ngờ trước chiêu trò lừa đảo trên.

Chia sẻ thêm, Tiên Tiên được biết đến là nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích như: My Everything, Say You Do, Em không thể, Vì tôi còn sống... Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài tomboy, phong cách cá tính.

Tiên Tiên là ca sĩ được nhiều bạn trẻ biết đến.

Nhiều năm qua, Tiên Tiên duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng khá kín tiếng. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai có người yêu đồng giới.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Tiên Tiên khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải bức ảnh nắm chặt tay một cô gái. Dù thông báo "đã có chủ" nhưng đến hiện tại cô giữ kín diện mào về "nửa kia". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng từ chối chia sẻ những thắc mắc liên quan đến người yêu.

Năm 2023, nữ ca sĩ công khai có người yêu đồng giới nhưng vẫn giấu kỹ danh tính.

