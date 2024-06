Phẫn nộ tin tức "1 nam ca sĩ Việt qua đời" đạt 10 triệu lượt xem, chính chủ còn sống lên đính chính mà nhiều người không tin

Chiều 31/5, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh của ca sĩ Du Thiên gặp chấn thương sau khi thực hiện một phân cảnh trong MV mới. Theo những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, Du Thiên nằm bất tỉnh trên một sân đấu võ, xung quanh có nhiều người trong ekip. Ở một hình ảnh khác, nam ca sĩ được sơ cứu cố định ở phần cổ và được di chuyển lên xe cấp cứu. Gương mặt của Du Thiên cũng xuất hiện vết thương có máu.

Thông tin Du Thiên phải nhập viện cấp cứu đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ của nam ca sĩ không khỏi lo lắng trước những hình ảnh bê bết vết thương được netizen lan truyền.

Loạt hình ảnh về Du Thiên được chia sẻ rầm rộ trên MXH, đi theo đó là nhiều đồn đoán lẫn tin thất thiệt.

Ác ý hơn khi mấy ngày nay, 1 kênh TikTok đã lan truyền thông tin ca sĩ Du Thiên đã qua đời tại bệnh viện do không qua khỏi chấn thương. Thông tin sai sự thật nhưng được netizen chia sẻ mạnh mẽ, đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày. Rất nhiều người không tìm hiểu kĩ đã gửi lời chia buồn đến Du Thiên... Hệ quả của đoạn clip này là vô cùng lớn vì độ viral quá "khủng".

Đoạn clip đáng lên án này vẫn không bị xóa, tiếp tục lan tỏa tin xấu, độc hại và sai sự thật. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến nam ca sĩ.

Đến tối 2/6, Du Thiên đã chính thức đăng tải đoạn clip cập nhật tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm! Anh cũng khẳng định MV mới vẫn sẽ ra mắt vào ngày 8/6 sắp tới.

Trong đoạn clip, Du Thiên khẳng định dù anh có bị chấn thương nhưng cũng chỉ ở mức sái cổ, không ảnh hưởng đến xương. Cụ thể, anh chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại như sau: "Do lúc mình quay liền 2 ngày, đến tận 6 giờ sáng hôm sau mọi người đều đã rất mệt rồi. Trong khi đó chúng tôi toàn quay các cảnh nhào lộn, nguy hiểm. Cascadeur không có dụng cụ bảo vệ nên có chút sai sót dẫn đến chấn thương. Tôi đập ở đầu, cổ và ngực xuống khiến tôi tắt thở, không thở nổi, cổ bị chấn thương tuy nhiên hiện tại thì không sao. Tôi vẫn đang phải dùng nẹp một vài hôm để ổn định thôi, không sao hết, tình hình của tôi đã ổn!..."

Your browser does not support the video tag.

Du Thiên cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe chiều tối 2/6, phản bác các tin đồn nhảm nhí

Đáng chú ý hơn, dù Du Thiên đã đăng tải đoạn clip khẳng định tình trang sức khỏe nhưng do sự viral của đoạn clip tin giả nói trên đã quá lớn, nhiều netizen vẫn vào bài đăng này của anh và để lại lời chia buồn một cách thiếu suy nghĩ. Nhiều người còn ác ý hơn, tự tưởng tượng và quy chụp tình trạng sức khỏe của Du Thiên.



Chính vì thế, Du Thiên cũng cực kì bức xúc khi nhiều trang tin bịa đặt việc anh qua đời do gặp chấn thương khi quay MV. Anh buồn bã cho biết: "Có một số trang mạng linh tinh đăng sai sự thật rằng mình qua đời, không biết tôi có thù hằn gì với các bạn không nhưng các bạn lại đăng tin sai sự thật như vậy. Việc tôi bị chấn thương trong lúc quay hành động là chuyện hết sức bình thường. Các bạn đăng tin tôi qua đời khiến tôi suy nghĩ và rất buồn!"

Tác giả: Nhật Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn