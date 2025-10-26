Cà phê có phải là “thủ phạm” gây đau dạ dày?

Cà phê có thật sự gây đau dạ dày?

Theo nhiều nghiên cứu, vị đắng tự nhiên của cà phê có thể kích thích dạ dày tiết axit. Với những người nhạy cảm, điều này dễ dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng, trào ngược, buồn nôn hoặc khó tiêu.

Một số người cho rằng, uống cà phê khi bụng đói càng dễ gây hại vì không có thức ăn “đệm” để trung hòa axit. Tuy nhiên, các nghiên cứu đến nay chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định thói quen này gây viêm loét hay tổn thương dạ dày.

Điều quan trọng là mức độ nhạy cảm của từng người. Nếu bạn thường xuyên bị khó chịu khi uống cà phê lúc đói, hãy thử chuyển sang uống sau bữa ăn hoặc giảm lượng cà phê mỗi ngày để quan sát phản ứng cơ thể.

Uống điều độ, chọn loại phù hợp và kết hợp với chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị cà phê, vừa bảo vệ dạ dày khỏe mạnh

Những thành phần trong cà phê có thể khiến dạ dày khó chịu

Caffeine

Caffeine là hoạt chất giúp bạn tỉnh táo, tập trung hơn, nhưng cũng là yếu tố khiến nhiều người bị cồn cào dạ dày. Một tách cà phê 240 ml chứa khoảng 95 mg caffeine.

Các nghiên cứu cho thấy, caffeine có thể kích thích nhu động ruột và tăng tiết axit dạ dày, từ đó gây cảm giác khó chịu, nhất là ở người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Axit trong cà phê

Cà phê chứa nhiều loại axit tự nhiên, trong đó có axit chlorogenic, giúp tiêu hóa thức ăn nhưng cũng có thể làm tăng độ axit trong dạ dày. Với người bị trào ngược hoặc viêm loét, lượng axit này có thể khiến tình trạng thêm nghiêm trọng.

Chất phụ gia đi kèm

Không phải lúc nào “thủ phạm” cũng là cà phê. Nhiều người thêm sữa, kem, đường hoặc chất tạo ngọt vào cà phê - những thành phần có thể gây đầy hơi, đau bụng nếu cơ thể không dung nạp lactose. Theo thống kê, có tới 65% dân số thế giới gặp khó khăn trong việc tiêu hóa loại đường này.

Cà phê decaf có “an toàn” hơn?

Chuyển sang cà phê decaf (loại đã khử caffeine) có thể giúp một số người giảm đau dạ dày, nhưng không phải với tất cả.

Cà phê decaf vẫn chứa các axit tự nhiên có khả năng kích thích tiết axit dạ dày, đồng thời việc thêm sữa hoặc đường vẫn có thể gây khó chịu nếu bạn nhạy cảm với các chất này.

Những tác dụng phụ khác của cà phê

Ngoài vấn đề về tiêu hóa, uống quá nhiều cà phê còn có thể dẫn đến một số rủi ro khác:

Gây nghiện nhẹ: Caffeine kích thích thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn và có thể khiến cơ thể “lệ thuộc”.

Tăng lo âu, hồi hộp: Lượng caffeine cao có thể khiến tim đập nhanh, run tay, mất ngủ hoặc đau đầu.

Rối loạn giấc ngủ: Tác dụng kích thích của cà phê có thể kéo dài tới 7 giờ, vì vậy không nên uống sau buổi chiều.

Phụ nữ mang thai nên thận trọng: Caffeine có thể đi qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai chỉ nên uống 1-2 cốc nhỏ mỗi ngày (tương đương 240-480 ml).

Làm sao để uống cà phê mà không đau dạ dày?

Bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê mà không lo “xót ruột” nếu biết cách:

Uống sau khi ăn: Hạn chế uống cà phê khi bụng đói.

Chọn cà phê rang đậm: Hạt cà phê rang lâu, sẫm màu có độ axit thấp hơn so với loại rang nhạt.

Thử cà phê lạnh: Nghiên cứu cho thấy, cà phê ủ lạnh có tính axit nhẹ hơn cà phê nóng.

Tránh phụ gia gây kích ứng: Nếu không dung nạp lactose, hãy thay sữa bò bằng sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành.

Uống chậm, lượng vừa phải: Nhấp từng ngụm nhỏ và giới hạn dưới 400 mg caffeine/ngày (tương đương 4-5 cốc nhỏ).

Cà phê không phải là “kẻ thù” của dạ dày, nhưng nó có thể trở thành nguyên nhân gây khó chịu nếu bạn sử dụng không đúng cách hoặc cơ thể nhạy cảm với các thành phần của nó. Uống điều độ, chọn loại phù hợp và kết hợp với chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị cà phê, vừa bảo vệ dạ dày khỏe mạnh.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn