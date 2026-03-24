Ca khúc để đời của nam nghệ sĩ Việt ly hôn ở tuổi 78: Không oán trách nhưng ngập tràn xót xa

Năm 2025, ở tuổi 78, danh ca Tuấn Ngọc khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ. Cuộc chia tay diễn ra lặng lẽ, không tranh chấp, không ồn ào – như chính cách ông vẫn đối diện với những biến động trong đời: Nhẹ nhàng, kín đáo.

Tuấn Ngọc và vợ là nghệ sĩ Thái Thảo ly hôn ở tuổi xế chiều.

Chính sự lặng lẽ ấy khiến nhiều người khi nhìn lại hành trình của ông chợt nhận ra: Những bản tình ca ông từng hát suốt hàng chục năm qua dường như không chỉ là câu chuyện của âm nhạc mà còn thấp thoáng bóng dáng của một đời người – từng yêu, từng mất và sau cùng là học cách giữ lại cho mình một khoảng ký ức riêng.

Và để hiểu vì sao những ca khúc ấy lại mang nhiều chiêm nghiệm đến vậy, người ta phải nhìn vào chính hành trình của Tuấn Ngọc. Sinh năm 1947, ông là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Sở hữu chất giọng trầm ấm, khàn nhẹ và giàu trải nghiệm, ông không tìm đến sự phô diễn mà chọn cách hát như kể chuyện – chậm rãi, tiết chế nhưng thấm sâu. Càng theo năm tháng, giọng hát ấy càng nhuốm màu chiêm nghiệm khiến mỗi ca khúc ông thể hiện đều mang cảm giác rất "đời".

Sau nhiều thập kỷ đi qua những thăng trầm riêng, Tuấn Ngọc vẫn chọn cách giữ cho mình một khoảng lặng. Không ồn ào chia sẻ, không giải thích nhiều, ông để âm nhạc trở thành nơi giãi bày rõ ràng nhất những gì mình đã trải qua.

Có lẽ cũng vì thế khi nhắc đến Tuấn Ngọc, nhiều người không thể không nhớ tới Riêng Một Góc Trời (sáng tác của Ngô Thụy Miên) - ca khúc đã gắn liền với tên tuổi ông như một dấu ấn đặc biệt. Không ồn ào cao trào, không bi lụy đến tận cùng, bài hát lại mang một nỗi buồn rất riêng: Lặng lẽ, kéo dài và gần như không có điểm dừng.

Lời ca khúc Riêng Một Góc Trời.

Danh ca Tuấn Ngọc.

"Tình yêu như nắng…" – câu hát mở ra một ký ức từng rực rỡ nơi tình yêu hiện diện trong những hình ảnh dịu dàng nhất. Nhưng càng về sau, ánh nắng ấy dần nhạt đi, nhường chỗ cho "lá úa", "mưa rơi", "mây trôi" – những biểu tượng của thời gian và sự phai tàn. Thiên nhiên trong ca khúc không còn là phông nền mà trở thành cách để diễn tả một tình yêu đã lặng lẽ rời xa.

Điều ám ảnh nhất không nằm ở sự chia tay mà ở cảm giác của người ở lại: "Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời".

Không oán trách, không níu kéo chỉ là một sự chấp nhận đầy cô đơn. Một người bước tiếp, một người dừng lại trong ký ức – trạng thái ấy không dữ dội nhưng lại âm ỉ, kéo dài như một khoảng trống không thể lấp đầy.

Chính sự tiết chế đó khiến Riêng Một Góc Trời trở nên đặc biệt. Ca khúc không đẩy cảm xúc lên cao trào mà để nỗi buồn thấm dần, len vào từng câu chữ. Người nghe không bị "đánh" bằng bi kịch mà tự nhận ra chính mình trong đó – trong những mối tình đã qua, những ký ức không thể quay lại.

Và khi Tuấn Ngọc cất giọng, mọi thứ dường như càng trở nên thật hơn. Ông không chỉ hát mà như đang sống lại những lát cắt trong đời mình. Một người đàn ông đi qua yêu thương, trải qua những đổi thay để rồi cuối cùng giữ lại cho riêng mình một góc trời – nơi chỉ còn ký ức và nỗi nhớ.

Cuộc hôn nhân khép lại ở tuổi xế chiều nhưng âm nhạc của Tuấn Ngọc vẫn còn đó – trầm lắng, sâu sắc và đầy chiêm nghiệm. Có lẽ, sau tất cả, điều ở lại không phải là những gì đã mất mà là cách con người học cách sống cùng ký ức.

Và như lời ca năm nào, ai rồi cũng sẽ có cho mình một "góc trời riêng" – nơi cất giữ một người đã từng rất quan trọng nhưng không còn thuộc về hiện tại.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn