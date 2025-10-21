Cả Apple lẫn Samsung đều không làm được điều này

iPhone Air chưa đạt được thành công như 3 mẫu iPhone ra cùng thời điểm. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin từ SamMobile, Samsung được cho đã hủy kế hoạch phát triển smartphone siêu mỏng Galaxy S26 Edge, nguyên nhân đến từ doanh số Galaxy S25 Edge không như mong đợi.

Ngoài Samsung, Apple cũng có thể cắt giảm sản lượng iPhone Air. Dù thu hút nhiều chú ý, phân khúc smartphone siêu mỏng dường như chưa được người dùng đón nhận.

Samsung loay hoay với S25 Edge

Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ từ bỏ hoàn toàn Galaxy S Plus để thay bằng model mới. Khả năng trên càng cao sau khi công ty trình làng Galaxy S25 Edge đầu năm nay. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy Samsung dường như từ bỏ kế hoạch.

Theo SamMobile, Samsung ban đầu có kế hoạch phát triển 4 thiết bị thuộc dòng Galaxy S26 gồm S26 cơ bản, S26+, S26 Edge và S26 Ultra.

Sau khi đánh giá doanh số S25 Edge, công ty Hàn Quốc quyết định hủy bỏ bản kế nhiệm. Điều đó đồng nghĩa dòng Galaxy S sang năm chỉ còn Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

Trước đó, trang tin NewsPim của Hàn Quốc cho biết Samsung đã thông báo nhân viên về việc ngừng sản xuất Galaxy S25 Edge và hủy bỏ S26 Edge. Khả năng dòng Edge quay trở lại trong tương lai cũng khá thấp.

“Tôi không biết liệu dòng smartphone mỏng này có trở lại không, nhưng tình hình hiện tại khá khó khăn. Về cơ bản, hãy xem như sản phẩm đã biến mất”, một quan chức Samsung chia sẻ với NewsPim.

Galaxy S25 Edge lần đầu lên kệ vào cuối tháng 5, song phản ứng từ thị trường không như mong đợi. Ngoài dung lượng pin thấp (3.900 mAh), giá bán cũng là yếu tố bị người dùng chỉ trích. Dù giá thấp hơn S25 Ultra, S25 Edge vẫn đắt hơn một chút so với S25 cơ bản.

Galaxy S25 Edge. Ảnh: Digital Trends.

Theo dữ liệu từ Hana Investment & Securities, doanh số Galaxy S25 Edge trong tháng đầu chỉ đạt 190.000 chiếc, thấp hơn đáng kể so với S25 (1,17 triệu chiếc), S25+ (840.000 chiếc) và S25 Ultra (2,55 triệu chiếc).

Tính đến tháng 8, Galaxy S25 Edge đạt doanh số 1,31 triệu chiếc. Để so sánh, Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra có doanh số lần lượt 8,28 triệu, 5,05 triệu và 12,18 triệu chiếc.

Gần đây, Samsung vẫn định vị smartphone siêu mỏng là “xu hướng tiếp theo” của thị trường di động. Dù vậy, hãng dường như thay đổi chiến lược do nhu cầu hạn chế.

Trả lời phỏng vấn, một quan chức khác của Samsung thừa nhận sự thay đổi đột ngột khiến nội bộ bối rối.

“Với sự kiện Unpacked dự kiến diễn ra tháng 1 năm sau, công ty đang bối rối trước những thay đổi trong dòng sản phẩm”, người này cho biết.

Dựa trên tin đồn, Galaxy S26 và S26+ sẽ trang bị chip Exynos 2600 tiến trình 2 nm đầu tiên của Samsung. Trong khi đó, S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm.

Vẫn có khả năng Samsung mang Galaxy Edge trở lại trong tương lai. Tuy nhiên trước những tin đồn mới nhất, điều đó sẽ không xảy ra trong năm 2026.

Ngoại lệ của iPhone Air

Tương tự Samsung, màn ra mắt iPhone Air của Apple không mấy suôn sẻ. Theo chia sẻ từ công ty đầu tư & chứng khoán Mizuho Securities (Nhật Bản), Táo khuyết có kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air do doanh số không khả quan.

Cụ thể, doanh số iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đang cao hơn bản tiền nhiệm trong cùng kỳ. Kể cả iPhone 17 cơ bản cũng là thành công lớn, bán chạy hơn đáng kể so với iPhone 16.

“Ngoại trừ iPhone Air, doanh số dòng iPhone 17 của Apple đến nay vẫn ổn định”, các nhà phân tích cho biết.

Ngân hàng này cũng hạ dự báo sản lượng iPhone Air đến cuối năm còn 1 triệu chiếc, trong khi các model còn lại đều tăng như iPhone 17 (2 triệu chiếc), iPhone 17 Pro (1 triệu chiếc) và iPhone 17 Pro Max (4 triệu chiếc), The Elec dẫn lại.

Dự báo sản lượng chung cho thấy toàn bộ dòng iPhone 17 trong năm nay ước tính tăng từ 88 triệu lên 94 triệu chiếc.

iPhone Air được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: SCMP.

Ngoại lệ duy nhất của iPhone Air đến từ thị trường Trung Quốc. Theo SCMP, thiết bị nhanh chóng cháy hàng sau vài tiếng mở đặt trước.

Trong ngày 17/10, nhiều phiên bản bộ nhớ, màu sắc của iPhone Air đều bán hết trên cửa hàng trực tuyến của Apple và gian hàng chính hãng Tmall. Điều này phản ánh nhu cầu iPhone Air tại Trung Quốc cao hơn những thị trường khác.

iPhone Air được bán tại nhiều quốc gia ngay từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, khách hàng Trung Quốc phải chờ đến tháng 10 để mua sản phẩm do thời gian chờ đợi chính phủ phê duyệt thử nghiệm eSIM trên smartphone, cho phép thêm số điện thoại mà không cần SIM vật lý.

Động thái từ Apple và Samsung cho thấy thị trường vẫn chưa sẵn sàng với smartphone siêu mỏng. Tuy sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, phân khúc này chưa đáp ứng một số khía cạnh quan trọng như thời lượng pin và giá bán.

“Mục đích Samsung tạo ra S25 Edge không phải đáp ứng nhu cầu, mà vì đối thủ Apple sẽ sản xuất thiết bị tương tự.

Trong trường hợp này, hiệu năng và dung lượng pin được người dùng ưa chuộng hơn, bên cạnh thực tế rằng smartphone cao cấp hiện đã mỏng hơn trước”, một quan chức trong ngành di động trả lời NewsPim.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn