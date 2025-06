Bùi Tiến Dũng 'tuyên chiến' Công Phượng trước trận play-off giành vé dự V-League

Your browser does not support the video tag.

Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế lớn về kinh nghiệm tại đấu trường V-League, cùng với phong độ ổn định của thủ môn Bùi Tiến Dũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Trong khi đó, Trường Tươi Bình Phước dù có dàn cựu binh từng chinh chiến ở hạng đấu cao nhất, vẫn bị đánh giá thấp hơn do chưa quen với việc phải chạm trán một đối thủ ở V-League trong một trận cầu "sinh tử".

Đây cũng sẽ là trận đấu rất đáng xem khi thủ môn Bùi Tiến Dũng có cơ hội đối đầu với Công Phượng, người từng sát cánh cùng anh trong màu áo U23 và đội tuyển Việt Nam./.

Tác giả: Viết Thành

Nguồn tin: vietnamplus.vn