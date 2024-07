Lật tẩy chiêu trò đả kích, bôi nhọ của các thế lực thù địch sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Giở trò “hội luận” và những thủ đoạn xuyên tạc

Thế nhưng với bản chất chống phá Việt Nam, trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lại có những bài viết, hình ảnh, video phản cảm nhằm xuyên tạc, phủ nhận những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong số các tổ chức thường xuyên tung tin sai trái, xuyên tạc là tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân. Trên trang mạng xã hội, tổ chức này đưa ra lời lẽ lố bịch rằng “Đảng trưởng của một Đảng độc tài, dù có công cũng chỉ là có công với Đảng của họ, còn đối với đất nước chỉ có tội…”. Trang này còn vu cáo rằng “Triều đại của ông Trọng đã phơi bày tình trạng đấu đá nội bộ gay gắt, không quan tâm đến đời sống người dân”; đưa ra luận điệu lố bịch xuyên tạc Tổng Bí thư “là người cuồng tín chủ nghĩa Mác, Lênin”, “kìm kẹp sự phát triển của đất nước”…

Trên một số trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối đã đưa ra những bình luận hùa theo, phủ nhận thành quả công cuộc phòng, chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, nói rằng “công cuộc đốt lò thất bại hoàn toàn”, “còn lại điều gì từ công cuộc củi, lửa”, “cụ Tổng đi, lò lửa tắt, nhiều kẻ theo đóm ăn tàn”…

Bên cạnh đó, ngày 21/7/2024, Việt Tân còn tổ chức ra cái gọi là “Diễn đàn ước mơ canh tân” dưới dạng hội luận với chủ đề “Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, tình hình Việt Nam sẽ chuyển biến ra sao”? Hội luận dưới sự chủ trì của Lý Thái Hùng và khách mời là các đối tượng bất mãn, thù địch với Việt Nam như thành viên cái gọi là “Hội anh em dân chủ” Nguyễn Văn Đài. Họ còn xảo biện rằng “công cuộc đốt lò sẽ lụi tàn” khi “người đốt lò vĩ đại đã nằm xuống”, “tất cả chỉ còn công cốc”… Ngoài ra, đối tượng Lê Quốc Quân cũng đăng tải bài viết “Di sản Nguyễn Phú Trọng” với nội dung xuyên tạc, hạ bệ những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong nhiều năm qua, nhất là công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao.

Thực tế cho thấy, trước sự mất mát của một nhà lãnh đạo được nhân dân quý trọng, một nhân cách lớn, sự tiếc thương về người bạn chí nghĩa, chí tình được lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao thì các thế lực thù địch, phản động càng thể hiện bộ mặt đớn hèn, đáng xấu hổ, phản văn hóa. Mục đích của các đối tượng nhằm bôi xấu, kích động chia rẽ trong nội bộ, gây nên sự phân tâm trong các tầng lớp nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, tạo ra sự lo lắng về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết trong Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Minh chứng khách quan và những đánh giá của các quốc gia, tổ chức quốc tế

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cống hiến, nỗ lực vì sự vững mạnh của Đảng, đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh. Với nền tảng tri thức cùng sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quá trình đổi mới đất nước, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt, trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, XII, XIII, Tổng Bí thư đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với công cuộc đổi mới đất nước, mang lại giá trị cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Trong những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, có thành quả công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực tế đã chứng minh trong công cuộc“đốt lò” do Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt” đã góp phần quan trọng làm cho Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo báo cáo do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố đầu năm 2023, Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội về phòng, chống tham nhũng, tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, từ xếp thứ 87 (năm 2021) lên xếp thứ 77 (năm 2022), tăng hơn 30 bậc trong 10 năm. Điều này cho thấy nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Không phải như luận điệu các đối tượng xấu tuyên truyền rằng, Tổng Bí thư ra đi thì lò cũng tắt, “công cuộc đốt lò trở thành công cốc” mà từ thành công của công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được Đảng ta đẩy mạnh. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, đẩy lùi vấn nạn này đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và là công việc chung của mọi tổ chức, mọi tầng lớp nhân dân chứ không phải việc riêng của một, vài người.

Trong Điếu văn đọc tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Chúng ta thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân… Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn “Nếu là người, hãy là người Cộng sản”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn”…

Không chỉ trên cương vị người đứng đầu Đảng mà trong đời sống hằng ngày, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện phong cách, lối sống giản dị, mực thước, thực sự gần gũi, cởi mở, ân tình với nhân dân. Nhân dân gọi với cái tên trìu mến “Bác Trọng”, “Bác Tổng Bí thư”. Không chỉ ở đời sống hiện thực mà trên các mạng xã hội vốn trước kia náo động, ồn ào thì những ngày qua, tất cả đều trầm lặng, rất nhiều tài khoản mạng xã hội thể hiện tình cảm bằng thay ảnh đại diện, ảnh bìa bằng hình ảnh Tổng Bí thư, cờ rủ Quốc tang màu đen trắng. Cùng với đó là những bài viết, những kỷ niệm hay những đánh giá thể hiện góc nhìn về tài năng, đức độ của Tổng Bí thư, chia sẻ những bài viết xúc động từ các báo hay mạng xã hội khác. Trong hai ngày Quốc tang, tại 3 điểm viếng theo quy định của Ban Tổ chức, hàng vạn người không quản đường sá, thời tiết đã trật tự xếp thành hàng dài, trong đó rất nhiều người xếp hàng tới nửa đêm để chờ được vào viếng Tổng Bí thư. Hàng vạn người cũng đứng trật tự hai bên đường, tiễn đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư về an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Những hình ảnh đó, hiện thực đó đã nói lên tất cả về tình cảm, sự tiếc thương của người dân dành cho người đứng đầu Đảng ta như thế nào.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong chính khách, bạn bè quốc tế. Lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, các đảng chính trị trên thế giới đã gửi thư, điện, lời chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình.

Trong thư chia buồn của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của Nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thật sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Moskva và Hà Nội”. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chia sẻ đau thương và mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Thư ký nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới và là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis ca ngợi Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo tận tụy, đã cống hiến cho Tổ quốc mình trong hơn một thập kỷ qua.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mất mát to lớn này. Thông điệp của Tổng thống Biden có đoạn viết: “Nhờ tầm nhìn của Ngài Tổng Bí thư, trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành "Đối tác chiến lược toàn diện", mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn. Đó là nhờ công lao của Ngài Tổng Bí thư. Đất nước Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Ngài trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí thư và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Ngài”.

Bức điện của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có đoạn viết: “Tôi cảm thấy tiếc thương vô hạn trước tin Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước Việt Nam từ trần. Thay mặt cho Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, tôi thành kính chia buồn cùng gia quyến và nhân dân Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo đáng kính. Những thành tựu và tâm nguyện của Ngài Tổng Bí thư vì sự phát triển rực rỡ của đất nước Việt Nam và nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ còn mãi trong tâm trí của Nhân dân hai nước”. Bức điện của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có đoạn viết: “Tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi nhận được tin Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, Nhân dân Việt Nam cũng như toàn thể gia quyến Ngài Tổng Bí thư”. Đặc biệt, theo thông cáo đăng tải trên nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6h ngày 20/7 tới 24h ngày 21/7 (giờ địa phương), trong khi nghi thức Quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22/7 để bày tỏ tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Về dư luận quốc tế, trên nhiều tờ báo lớn của các quốc gia cũng có những bài viết, hình ảnh ca ngợi công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phản cảm, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã phải nhận về sự phản đối, tẩy chay của cộng đồng mạng. Đối với nhiều người, mọi hành động bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể làm hoen ố hình ảnh người Cộng sản chân chính vừa mất mà qua đó cho thấy bộ mặt xấu xa, hành vi ti tiện của những kẻ xảo trá, luôn nhân danh “đấu tranh vì dân chủ, công bằng xã hội”.

Tác giả: Đại Thắng – Nguyễn Thàn

Nguồn tin: cand.com.vn