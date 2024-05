Cay cú vì bị phạt vi phạm giao thông, người đàn ông đăng bài bôi nhọ Cảnh sát

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, tối 30-4, Công an huyện Hải Hà phát hiện tài khoản facebook cá nhân mang tên “Thái Triệu Luân” có hành vi đăng tải bài viết và các bình luận có nội dung bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cơ quan Công an làm việc với người đàn ông đăng tải thông tin hạ uy tín lực lượng CSGT

Tiến hành xác minh, Công an huyện Hải Hà xác định tài khoản mạng xã hội này là của L.V.L (SN 1990, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà).

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 3-5, Công an huyện Hải Hà đã tiến hành triệu tập anh L. đến làm việc để làm rõ về hành vi nêu trên. Bước đầu, anh L trình bày, do bức xúc sau khi bị Công an huyện Hải Hà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, L sử dụng tài khoản facebook để đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật.

Hành vi của L. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an huyện Hải Hà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.L. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”; phạt tiền 7,5 triệu đồng. Sau buổi làm việc với Công an huyện Hải Hà, L. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không tái phạm.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn