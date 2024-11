Bóc gỡ ổ nhóm nhiều tiền án hoạt động mua bán ma tuý

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Quảng Xương đã dựng lên nhóm đối tượng với nhiều tiền án, tiền sự có các hành vi liên quan đến tội phạm ma tuý. Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Đặng Công Hương bị bắt giữ

Quá trình đấu tranh, ngày 8-10, Công an huyện Quảng Xương đã bắt quả tang Đặng Công Hương (SN 1973,, trú tại thôn Linh Hưng, xã Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa, có 3 tiền án liên quan đến ma tuý) khi đang bán ma tuý cho Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990, ở xã Quảng Bình, Quảng Xương). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 3 gói ma tuý dạng đá và các đồ vật, tài liệu có liên quan khác.

Cơ quan điều tra tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Văn Linh (SN 1987, trú tại TT. Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá, có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp và mua bán ma tuý) khi đang bán ma tuý cho Lê Thế Hùng (SN 1997, trú tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Công Hương và Nguyễn Văn Linh về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Văn Tuyến và Lê Thế Hùng là đối tượng nghiện đang trong diện quản lý của địa phương.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn