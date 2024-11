Ship 300g ma túy, nhận 500 nghìn tiền công

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an thị xã La Gi và Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết bắt quả tang Phạm Thị Toàn (SN 1982) và Nguyễn Thị Ba (SN 1972; cùng trú thị xã La Gi) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Ba cùng tang vật.

Trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, một Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an thị xã La Gi và Công an phường Bình Hưng phát hiện 2 phụ nữ đi trên cùng một ôtô di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Phạm Thị Toàn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên người của Phạm Thị Toàn có hộp giấy màu trắng chứa ma túy đá. Toàn khai nhận số ma túy trên là do Nguyễn Thị Ba (đi cùng với Toàn) đưa cho Toàn cất giữ mang từ La Gi xuống Phan Thiết để giao cho người mua với tiền công 500 nghìn đồng.

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng, Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Ba và thu giữ thêm 300 gram ma túy các loại.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đoàn Dương – Hoàng Long

Nguồn tin: cand.com.vn