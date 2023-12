Bốc đầu xe ngổ ngáo, đôi nam nữ nhận cái kết 'đắng'

Your browser does not support the video tag.

(Video: Đôi nam nữ lái xe máy bốc đầu xe ngổ ngáo và cái kết "đắng")

Theo đoạn clip ghi lại, đôi nam nữ điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng nói, chàng trai cầm lái vừa đi vừa bốc đầu xe ngổ ngáo, để đuôi xe quẹt xuống đường tóe lửa.

Khi xe chạy được một đoạn, cô bạn gái ngồi phía sau ngã đập thẳng người xuống mặt đường. Chàng trai sau đó cũng mất lái và không thể kiểm soát được chiếc xe máy.

Đôi nam nữ nhận cái kết "đắng" vì bốc đầu xe máy



Hiện tại vẫn chưa rõ sự việc ở đâu và đôi nam nữ bị thương ra sao, thế nhưng hành động của hai người này hiện đang bị cư dân mạng lên án, chỉ trích dữ dội. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm cặp đôi này.

