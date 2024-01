Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Nghệ An thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo về chống khai thác IUU

Nghệ An có chiều dài bờ biển trên 82 km, diện tích vùng biển 4.230 hải lý vuông, dọc bờ biển có 6 cửa lạch thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cũng như neo đậu tránh trú ẩn. Nghệ An xác định phát triển vùng biển trở thành vùng kinh tế mũi nhọn, trong đó ưu tiên phát triển các ngành: Dịch vụ cảng biển; dịch vụ du lịch biển; công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thuyền; khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Xuân Học báo cáo tình hình khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh

Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 của tỉnh đạt 277.957,2/KH 255.000 tấn, đạt 109% so với kế hoạch năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 3.413 tàu thuyền khai thác thủy sản. Nghề khai thác hải sản khá đa dạng, với nhiều loại ngư lưới cụ, tập trung chủ yếu vào 07 nhóm nghề. Cơ cấu các nghề khai thác từng bước ổn định về số lượng tàu và phát triển chiều sâu.

Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Bộ NN&PTNT. UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị ven biển nghiêm túc thực hiện và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao để tàu cá địa phương tiếp tục vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Công tác truyền thông, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến các huyện, thị ven biển…

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh Nghệ An có 2.458 tàu cá đã đăng ký. Tổng số tàu cá đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản là 2.204/2.458 tàu (đạt 89,67%). Số tàu cá đã cấp Giấy chứng nhận ATTP còn hạn là 953/1.103 tàu, đạt 86,4% so với tổng số tàu cá phải cấp. 100% tàu cá Nghệ An thực hiện đánh dấu tàu cá khi làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Toàn tỉnh đã có 1.055/1.103 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 95,65%.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo công tác phối hợp trong phòng chống khai thác IUU

Các đơn vị chức năng đã tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển. Khi phát hiện các trường hợp tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển, trực ban tại Trạm Bờ - Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư liên lạc với thuyền trưởng đề hướng dẫn yêu cầu tuân thủ quy định về VMS, không vượt ranh giới trên biển. Thông báo Danh sách những tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển cho UBND các huyện, thị, các Đồn Biên phòng tuyến biển, Tổ công tác Liên ngành để phối hợp điều tra, xác minh, xử lý khi tàu về bờ…

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Dinh báo cáo khó khăn về hệ thống hạ tầng cảng cá

Lực lượng Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành lập các đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên biển. Năm 2023, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 139 vụ với tổng số tiền phạt 761,3 triệu đồng. Lực lượng Biên phòng đã xử phạt 07 tàu cá (trong đó có 02 tàu trên 24m), số tiền 170 triệu đồng về hành vi vi phạm thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khi hoạt động trên biển nhưng không thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo quy định…

Thành viên đoàn công tác đánh giá tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU sau khi kiểm tra thực tế tại Cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu

Để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định có hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ NN&PTNT tham mưu bổ sung quy định về chế tài xử lý, yêu cầu ngư dân phải thực hiện xóa đăng ký tàu cá khi tàu đã bán, cháy, chìm, giải bản; quy định chế tài xử lý đối với các cơ sở đăng kiểm không cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống Vnfishbase. Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình để việc truy cập được thuận lợi. Bổ sung thêm các chức năng lựa chọn hiển thị các thông tin liên quan trên hệ thống phục vụ công tác quản lý như bản đồ vệ tinh, tên các địa phương ven biển, các ranh giới trên biển (lãnh hải, nội thuỷ, biên giới quốc gia trên biển). Chỉ đạo đơn vị cung cấp thiết bị bổ sung đầy đủ các thông tin chính xác của tàu cá trên hệ thống, thường xuyên cập nhật lại thông tin liên quan của tàu cá (tên chủ tàu, thông số kỹ thuật tàu cá, số điện thoại…); bổ sung chức năng cảnh báo tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá (đang hoạt động bình thường, mất tín hiệu, mất tín hiệu quá 6 giờ, mất nguồn điện hoạt động) để người dân dễ dàng nhận biết và khắc phục…

Triển khai quyết liệt và đồng bộ giải pháp chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các giải pháp về chống khai thác IUU; đồng thời tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nghệ An trong phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển thủy sản nói riêng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển ngành nông nghiệp nói chung, thủy sản nói riêng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh cần phải triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn nữa các giải pháp để đáp ứng yêu cầu, khắc phục những khuyến nghị của Uỷ ban Châu Âu. “Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống IUU, chuẩn bị chu đáo việc đón đoàn kiểm tra của EC dự kiến trong tháng 4/2024” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

