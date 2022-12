Bố mất, mẹ lủi thủi ăn cơm một mình trong ngôi nhà trống trải: Nỗi xót xa không tả thành lời!

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video xúc động của một người con xa gia đình. Cụ thể, cô gái đã đăng tải khoảnh khắc mẹ mình lủi thủi dọn cơm, bày mâm chén ra rồi ăn cơm một mình. Ngôi nhà trở nên trống trải hơn bao giờ hết trước sự ra đi của bố.

Đính kèm đoạn video, người đăng tải chú thích: "Từ ngày bố mất, mẹ lúc nào cũng lủi thủi một mình, Các con mỗi đứa một nơi, nhìn mẹ ăn cơm một mình con xót quá mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ".

Video đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận trên mạng xã hội. "Nếu còn mẹ đừng để mẹ khóc, nếu còn mẹ đừng nói lời xin lỗi. Mẹ vẫn là người luôn cùng con đi đến chân trời góc bể, chỉ tiếc một điều khi mẹ già con lại để mẹ cô đơn. Nếu con được sinh ra trên đời này 1 lần nữa thì con cũng mãi nguyện làm con trai của mẹ", tài khoản S.H bình luận.

Đa phần, ai nấy cũng đều xúc động trước dáng vẻ gầy gò, lủi thủi mang mâm cơm rồi ngồi ăn một mình của mẹ. Chắc hẳn, trong lòng mẹ có nỗi cô đơn mênh mông. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, những đứa con cũng chẳng thể nào ở bên mẹ lúc này được.

Một tài khoản tên H.M viết: "Nếu bạn làm ăn ổn, sức khỏe tốt và ý chí kiên cường cao. Đó đã là những nguồn động viên và khích lệ rất lớn với mẹ bạn rồi. Chỉ cần "alo" lên, nghe tiếng mẹ và được nghe giọng nói ấm áp của mẹ là một điều hạnh phúc với những bậc sinh thành. Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng còn cha, còn mẹ thì chúng ta còn hi vọng.Chỉ cần bạn được an yên, ba mẹ ở hậu phương sẽ an lòng rất nhiều".

Bên cạnh đó, một số người cũng thể hiện sự đồng cảm với chủ nhân đoạn video. Chỉ vì mưu sinh, lập gia đình, các người con không thể kề cận bên mẹ lúc mẹ cô đơn nhất. Tuy nhiên, ở phương xa, mẹ luôn ở trong trái tim của mỗi người.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn