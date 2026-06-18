Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An công bố quyết định thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.



Việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phù hợp xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý tình huống từ sớm, từ xa trên khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quyết định nhân sự đối với Trung đội phương tiện không người lái.



Đại tá Nguyễn Công Lực yêu cầu Trung đội phương tiện không người lái khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, nhanh chóng đưa đơn vị đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả các trang thiết bị được biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trung đội phương tiện không người lái thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác huấn luyện, nghiên cứu, làm chủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại phương tiện, trang bị hiện có.

Cán bộ, nhân viên đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

Tác giả: TRUNG HIẾU-LÊ THẠCH

Nguồn tin: Báo Nhân Dân