Bộ Công Thương bổ nhiệm phó viện trưởng, giao quyền viện trưởng Viện Năng lượng

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, giữ chức Phó viện trưởng và giao Quyền Viện trưởng Viện Năng lượng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương quyết định chỉ định ông Tô Xuân Bảo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng và giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định điều động ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, đến nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh được bổ nhiệm Phó tổng biên tập báo Công Thương

Bộ trưởng trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng phòng phóng viên báo Công Thương, giữ chức vụ Phó tổng biên tập báo Công Thương.

Trước đó, Bộ Công Thương có văn bản về công tác nhân sự với Viện Năng lượng khi tạm thời giao quyền điều hành cho ông Lê Việt Cường, Phó viện trưởng Viện Năng lượng, do viện trưởng là ông Trần Kỳ Phúc vắng mặt. Như vậy, các lãnh đạo Viện Năng lượng hiện nay gồm có ông Tô Xuân Bảo, ông Nguyễn Đức Hạnh, ông Lê Việt Cường.

