Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm và bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường với các Đại sứ được phong hàm, bổ nhiệm và đại biểu tại buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ tại Phủ Chủ tịch.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố các quyết định của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc II cho Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc I cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Thị Kim Hoa.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc I cho Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc I cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique Phạm Hoàng Kim.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc I cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha.
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ireland.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện các Đại sứ được phong hàm, bổ nhiệm phát biểu tại buổi lễ.
