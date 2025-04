Bộ Công an xét tuyển thí sinh có IELTS từ 5.5, sử dụng 15 tổ hợp

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu. Ảnh: Ngọc Bích.

Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2025 với các trình độ đào tạo đại học chính quy tuyển mới, trung cấp và tuyển sinh văn bằng 2.

Năm nay, Bộ Công an mở rộng các tổ hợp xét tuyển, từ 7 lên 15 tổ hợp. Danh sách các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:

Tám trường công an xét tuyển 3 phương thức gồm: Tuyển thẳng học sinh thi quốc gia, quốc tế theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an (phương thức 1), xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2); xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá (phương thức 3).

Ở phương thức 2, Bộ Công an bỏ tuyển thẳng thí sinh có IELTS 7.5 trở lên, thay vào đó là quy đổi thành điểm để xét tuyển. Điểm quy đổi sẽ tăng dần, tương ứng kết quả thi chứng chỉ của thí sinh.

Ngoài ra, nhằm mở rộng nguồn tuyển, Bộ Công an yêu cầu điều kiện dự tuyển là IELTS từ 5.5 hoặc tương đương, xếp loại học lực 3 năm THPT đạt loại khá trở lên; điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7 trở lên

Ở phương thức 3, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm 60%), cộng với điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng.

Công thức tính như sau: ĐXT = (M1 + M2 + M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + điểm cộng.

Về đăng ký sơ tuyển, học sinh phổ thông, công dân hoàn thành nghĩa vụ công an hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại công an cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Bộ Công an lưu ý thí sinh không được đăng ký sơ tuyển vào nhiều ngành, nhiều học viện, trường đại học và tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an.

Thí sinh đăng ký dự tuyển trước ngày 15/4. Sau đó, công an các địa phương sẽ tổ chức sơ tuyển, chọn thí sinh đạt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, hoàn thành trước 30/5.

Trước đó, Bộ Công an thông báo đổi cấu trúc đề thi đánh giá năng lực. Bài thi gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Phần Tự luận bắt buộc sẽ gồm một câu Văn nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần Trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), 10 câu Lịch sử (10 điểm), 20 câu Ngoại ngữ (tiếng Anh) (15 điểm).

Phần Trắc nghiệm tự chọn có 15 câu, tổng 15 điểm, thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

70% kiến thức ở phần Trắc nghiệm sẽ nằm trong lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, mức độ vận dụng cao chiếm 20%.

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tuyển 540 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu; Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu; Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu; Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 250 chỉ tiêu.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn