Bộ Công an thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh

Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ngày 8/5, tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ Công an tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đối với UBND tỉnh.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra đối với UBND tỉnh Phú Yên.

Thượng tá Trần Văn Lưu, Phó Trưởng đoàn thanh tra phổ biến nội dung kế hoạch tiến hành thanh tra, gồm:

- Công tác tiếp nhận, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu tại địa phương…

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấp hành đúng yêu cầu của đoàn thanh tra về cung cấp hồ sơ, số liệu, cũng như phân công các đầu mối cụ thể trong suốt quá trình thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Công an kiểm tra quản lý xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh Sóc Trăng

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp cũng như kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác thuộc nội dung kiểm tra của Công an tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị được kiểm tra.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính, làm rõ kết quả đạt được, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các nguyên nhân để từ đó có những kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp.

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu; hết sức cầu thị, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra.

Đồng thời, chủ động nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập để các thành viên trong đoàn kiểm tra kịp thời giải đáp, tháo gỡ, đặc biệt là trong việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội).

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn