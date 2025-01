Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo phương án được Trung ương thông qua, ngoài sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Bộ Công an sẽ tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ ngành khác, gồm: Cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; an toàn thông tin, an ninh mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay.

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, Bộ Công an giữ ổn định như hiện nay và đẩy mạnh tăng cường phối hợp trong cung cấp dữ liệu, liên thông dữ liệu. Ngoài ra, Bộ Công an thực hiện đề án bỏ công an huyện theo đề án riêng báo cáo Bộ Chính trị.

Trung tâm sát hạch của VinDT. Ảnh: VinDT

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, Bộ trưởng Giao thông Vận tải quy định hình thức, nội dung, quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe; điều kiện, tiêu chuẩn sát hạch viên, tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên; tiêu chuẩn kỹ thuật sân tập lái để sát hạch lái xe môtô, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Việc sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an quy định.

Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe (cơ quan quản lý sát hạch). Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc chuyển cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an từng nhiều lần được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội từ khi xây dựng dự thảo hai luật tách ra từ Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, sau đó Bộ Công an đề xuất dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ không quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe như trước đó đã trình Quốc hội khóa 14 mà để Chính phủ phân công.

Tác giả: Viết Tuân

