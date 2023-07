Bộ GTVT tiếp tục quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Khoản 8 Điều 41 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo lái xe. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Khoản 6 Điều 42 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định hình thức, nội dung, quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe; tiêu chuẩn sát hạch viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Khoản 5 Điều 43 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.Khoản 6 Điều 42 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: