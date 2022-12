Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

Chiều nay 29-12, Bộ Công an cho biết trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Công an TP HCM, đồng thời đề nghị điều tra đấu tranh, khám phá, làm rõ các sai phạm tiêu cực, tại một số trung tâm đăng kiểm.

Theo nội dung thư, thời gian qua Công an TP HCM đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, điển hình là 1 tháng qua đã khám phá 5 chuyên án, làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hàng chục bị can để làm rõ các hành vi "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "giả mạo trong công tác".

Công an đọc lệnh khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: N.H

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng đây là chiến công xuất sắc của Công an TP HCM, thể hiện sự vận dụng có hiệu quả phương châm "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và tạo sự minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP HCM phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ vụ án và tiếp tục xác minh, đấu tranh, phát hiện hành vi tương tự để xử lý theo quy định pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Công an TP HCM làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ để làm tốt công tác tham mưu.

Theo công an, vụ án nêu trên được phát hiện khi Phòng CSGT Công an TP HCM nhận được nguồn tin trong hoạt động kiểm định phương tiện có dấu hiệu sai phạm. Tổ chức điều tra, nhà chức trách phát hiện 9 trung tâm sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...), nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động, giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo cấp dưới cố tình bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện do các chủ phương tiện và "cò mồi" đưa đến, nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 43 bị can về các tội: "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác

Mới nhất, ngày 28-12, tại Hà Nội, Công an TP HCM đã chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.

