Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Tham dự lễ phát động có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh phát động trong thời gian từ ngày 12/4 đến hết ngày 31/12/2023 với các chỉ tiêu thi đua gồm: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động 50; 100% cán bộ, chiến sỹ có ý thức đầy đủ về các quy định của pháp luật, quân đội đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông, các chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông.

Thông qua phong trào thi đua này nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Các cơ quan đơn vị tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh; nâng cao ý thức gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan đơn vị

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi chính quy Ngành Kỹ thuật năm 2023

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi chính quy Ngành Kỹ thuật năm 2023; Khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân và trao Chứng nhận sáng kiến đề tài đạt giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân” năm 2022.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn